Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında yetişiyor! Aydın'da şifa kaynağı ürün büyük ilgi görüyor
04.12.2025 - 10:01
Kaynak : İHA
Aydın'da sağlıklı ürünler tüketmek isteyen vatandaşlar torbalarını alıp yola düştü. Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında kendi kendine yetişen alıç meyvesini toplayan vatandaşlar taze olarak veya kışlık ürün olarak tüketiyor.
Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında ağaçta yetişen, çiğ tüketmenin yanı sıra çayı, marmelat, reçel ve sirkesi yapılan alıç meyvesi toplaması zahmetli olsa da birçok alanda kullanılması ve yararları ile dikkat çekiyor.
Bozdoğan'daki 75 yaşındaki Nazmi Güner, alıç meyvesini topluyor. Alıç meyvesinin özellikle kalp sağlığına iyi geldiğini belirten Nazmi Güner, "Alıç kalbe iyi gelir, nefesi açar. Bir avuç yedin mi insan kendini daha dinç hisseder.
Bizim büyüklerimiz ‘alıç yersen yolun uzun olur' derdi. Genel vücut sağlığı için de faydalı olduğunu söylüyorlar. Gün içinde bir avuç yersen insan kendini daha zinde hisseder" diye konuştu.