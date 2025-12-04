GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOrmanlık alanlarda ve vadi kenarlarında yetişiyor! Aydın'da şifa kaynağı ürün büyük ilgi görüyor
HaberlerGündem Haberleri Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında yetişiyor! Aydın'da şifa kaynağı ürün büyük ilgi görüyor

Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında yetişiyor! Aydın'da şifa kaynağı ürün büyük ilgi görüyor

04.12.2025 - 10:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Aydın'da sağlıklı ürünler tüketmek isteyen vatandaşlar torbalarını alıp yola düştü. Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında kendi kendine yetişen alıç meyvesini toplayan vatandaşlar taze olarak veya kışlık ürün olarak tüketiyor.

1Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında yetişiyor! Aydın'da şifa kaynağı ürün büyük ilgi görüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Nazmi Güner, doğal yaşamak isteyen vatandaşların ilgi gösterdiği alıç meyvesini toplayarak hem kendi sağlığını koruyor hem de sağlıklı yaşamın destekçisi oluyor.

2Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında yetişiyor! Aydın'da şifa kaynağı ürün büyük ilgi görüyor

Birçok yönden sağlığa olumlu etkileri olduğu ve doğal bir antioksidan olduğu söylenen alıç meyvesi, doğal ortamda yetişen şifa kaynağı olarak vatandaşlardan ilgi görüyor.

3Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında yetişiyor! Aydın'da şifa kaynağı ürün büyük ilgi görüyor

Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında ağaçta yetişen, çiğ tüketmenin yanı sıra çayı, marmelat, reçel ve sirkesi yapılan alıç meyvesi toplaması zahmetli olsa da birçok alanda kullanılması ve yararları ile dikkat çekiyor.

4Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında yetişiyor! Aydın'da şifa kaynağı ürün büyük ilgi görüyor

Bozdoğan'daki 75 yaşındaki Nazmi Güner, alıç meyvesini topluyor. Alıç meyvesinin özellikle kalp sağlığına iyi geldiğini belirten Nazmi Güner, "Alıç kalbe iyi gelir, nefesi açar. Bir avuç yedin mi insan kendini daha dinç hisseder.

5Ormanlık alanlarda ve vadi kenarlarında yetişiyor! Aydın'da şifa kaynağı ürün büyük ilgi görüyor

Bizim büyüklerimiz ‘alıç yersen yolun uzun olur' derdi. Genel vücut sağlığı için de faydalı olduğunu söylüyorlar. Gün içinde bir avuç yersen insan kendini daha zinde hisseder" diye konuştu.