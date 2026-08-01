Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: Kontrol altında, tehlike oluşturacak aktif yangın yok

3

Şu anda an itibarıyla herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok.



Yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu ekosistemde yaşayan sadece biz değiliz. Oradaki hayatı yok eden bu yangın illetine karşı hepimizin ortak hareket etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir.



Lütfen herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. En ufak bir yangın emaresi görüldüğünde 112'yi arayalım. 3 günde 260 yangına müdahil olduk."