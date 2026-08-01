Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: Kontrol altında, tehlike oluşturacak aktif yangın yok
Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeledeki son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, "29 Temmuz’dan bu yana çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına alındı. Balıkesir Gömeç, Mersin Gülnar yangınları tam olarak kontrol altına alınmış durumda. Aydın Çine'deki ve Balıkesir Susurluk'taki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. An itibarıyla herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok" ifadelerini kullandı.
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Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. An itibarıyla tehlike oluşturabilecek aktif bir yangının olmadığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son 3 günde 260 yangından 258'inin kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Rüzgarın şiddeti artırdığı geçtiğimiz Çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettik. Bunların 162'si orman dışında çıktı. Hamdolsun an itibarıyla çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz; Balıkesir Gömeç, Mersin Gülnar yangınlarını tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda.
Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Susurluk'taki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Şu anda an itibarıyla herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok.
Yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu ekosistemde yaşayan sadece biz değiliz. Oradaki hayatı yok eden bu yangın illetine karşı hepimizin ortak hareket etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir.
Lütfen herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. En ufak bir yangın emaresi görüldüğünde 112'yi arayalım. 3 günde 260 yangına müdahil olduk."
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Yıldız Mahallesi'nde dün başlayan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale başlatılmıştı.