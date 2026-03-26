Orhan Pamuk'un 9 dairesinin bulunduğu Beyoğlu'ndaki Taray Apartmanı davasında karar verildi

1

Beyoğlu'nda, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un da 9 dairesinin bulunduğu, 53 yıllık ve 18 daireden oluşan Taray Apartmanı hakkında 2022 yılında açılan davada 'riskli yapı' kararı verildi. Kararın ardından Pamuk'un komşuları, yapının güçlendirilmesi talebiyle karşı dava açarak yıkımın durdurulması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı.