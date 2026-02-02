Ordu'ya dev otopark: 2 bin araç sığabilecek!

1

İki katlı olarak planlanan otoparkın ilk katında çalışmalar tamamlanırken halen ikinci katın inşaatı sürüyor.Millet Bahçesi ve 2 bin araçlık otoparkın Ordu için önemli bir kazanım olacağını vurgulayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, isteğimiz üzerine projeyi revize etti. 416 araçlık olarak planlanan otopark, 2 bin araçlık kapasiteye çıkarıldı. Aynı zamanda muhteşem bir park alanı da ortaya çıkacak. Ordu’muza, Karadeniz’imize ve ülkemize çok güzel bir tesis kazandırıyoruz. Mutluluğumuz büyük. Yatırımın bir an evvel tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.