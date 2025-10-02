Ordu'nun 55 yıllık ustası radyolara yeniden hayat veriyor, ancak tek bir derdi var! 'Gençler bu sanatı öğrenmeli'

4

Lambalı radyo dediğimiz bu modeller zaten çok nadir bulunuyor. Yıllar içinde bakımsız kaldığı için çalışmayanları ise bana getiriyorlar, tamirini ve bakımını yapıyorum. Uzun yıllardır bu işi yaptığım için elimde çok sayıda yedek parça var. Bu radyolara yeniden ses vermek beni de çok mutlu ediyor” diye konuştu.