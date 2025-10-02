Ordu'nun 55 yıllık ustası radyolara yeniden hayat veriyor, ancak tek bir derdi var! 'Gençler bu sanatı öğrenmeli'
Kaynak : Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Namık Yılmaz (70), 15 yaşında çırak olarak başladığı ve 55 yıldır aralıksız sürdürdüğü radyo ve pikap tamirciliği mesleğinin son temsilcilerinden biri. Günümüzde internetten müzik dinleme alışkanlığının yaygınlaşmasıyla birlikte antika haline gelen 1950'li yıllara ait lambalı radyolara yeniden hayat veriyor.
Altınordu ilçesinde yaşayan Namık Yılmaz, 1970’de iki ağabeyinin yanında çırak olarak başladığı radyo tamirciliğine 55 yıldır aralıksız devam ediyor. Atölyesinde 70-75 yıllık antika radyoların bulunduğunu belirten Yılmaz, "Bu işe başladığımda 15 yaşındaydım ve o zaman televizyon yoktu, radyolar vardı.
Sonradan televizyon çıkınca, bir dönem radyonun yanı sıra televizyon tamiri de yaptım. O zamanların radyoları, şimdi antika oldu. Şu an bu radyolardan anlayan, tamir edebilen kişi sayısı oldukça az. 1950'lerde üretilen bu radyolar, günümüzde aile yadigarı olarak evlerde bulunduruluyor.
Lambalı radyo dediğimiz bu modeller zaten çok nadir bulunuyor. Yıllar içinde bakımsız kaldığı için çalışmayanları ise bana getiriyorlar, tamirini ve bakımını yapıyorum. Uzun yıllardır bu işi yaptığım için elimde çok sayıda yedek parça var. Bu radyolara yeniden ses vermek beni de çok mutlu ediyor” diye konuştu.
Radyo ve pikap kültürü yok oldu desek yalan olmaz. Özellikle genç nesil, bunların ne olduğunu bile bilmiyor. Her şey zamanla değişiyor. Mesleğin son temsilcilerinden biriyim. Bu işi öğretecek çırak bulamıyorum. Gelecekte radyo ve pikap tamiri yapan usta bulmak oldukça zor olacak. Çünkü gençlere bilgi ve tecrübelerimizi aktaramıyoruz" dedi.