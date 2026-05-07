Ordu'da yarım asırdır aynı işi yapıyor! Makineler yokken o vardı
Ordu Altınordu’nun sokaklarında 1973 yılından beri çarkların sesini duyuran bir isim var: Zekeriya Şentürk. Dile kolay; tam 53 yıldır elinde eğesi, kalbinde meslek aşkıyla binlerce kilitli kapıyı açan Şentürk, çilingirliğin "el marifetinden" "makine gücüne" geçişine bizzat tanıklık etti. "Eskiden anahtar kalıbı yoktu, her şeyi elimizle üretirdik" diyen emektar usta, zanaatın tozlu raflarından modern dünyanın anahtarcılığına uzanan hikayesini anlattı.
Altınordu ilçesinde 1973 yılında açtığı iş yerinde çilingir ve anahtarcı olarak hizmet veren Şentürk, aradan geçen 53 yılın ardından mesleğini ilk günkü sevgisiyle sürdürüyor. Meslek hayatı boyunca binlerce kilitli kapıyı açan, on binlerce anahtar çekimi yapan Şentürk, mesleğe ilk başladığı yıllarda makinelerin olmadığını, tüm anahtarları el işçiliğiyle yaptıklarını söyledi.
Şentürk, meslekte zanaatın ve el işçiliğinin önemli olduğunu, şartların el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Mesleğe başladığı dönemlerde hazır anahtar kalıplarının bulunmadığını anlatan Şentürk, o yıllarda tüm işlemlerin tamamen el emeğiyle yapıldığını ifade ederek, "Aslında tesviyecilik, çilingircilik budur.
Ama şimdi hazır anahtarlar geliyor, işlemesi mevcut makinelerde yapılıyor. O yıllarda biz bu anahtarları elimizde yapardık. Gün geçtikçe farklı makineler çıktı, biz de tüm anahtarları burada işleyebiliyoruz. Eskiden el marifeti vardı, şimdi makineler konuşuyor" dedi.
Sağlığının el verdiği sürece mesleğini sürdürmeyi düşündüğünü aktaran Şentürk, "Eşimizden, dostumuzdan Allah razı olsun, onlar bizi bırakmak istemiyor, biz de onları bırakmayacağız. Gidebildiğimiz yere kadar hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.