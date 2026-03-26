Ordu'da tam 3 ay erken meyve verdi! Görenler gözlerine inanamadı
Normalde Haziran sonunda hasat edilmesi gereken karayemişi Mart ayında dalında görenler şaşkına döndü. Mevsiminden yaklaşık 3 ay önce meyve veren ağaç, yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor.
İlçeye bağlı Şahincili Mahallesi'nde yer alan karayemiş (taflan) ağacının, normal şartlarda Haziran sonu ile temmuz başında meyve vermesi gerekirken, ilkbahar mevsiminde ürün vermesi dikkat çekti. Mevsiminden yaklaşık 3 ay önce meyve veren ağaç, mahalle sakinlerinin ve yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.
Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak yetişen karayemiş meyvesi, koyu mor renge sahip olmasıyla bilinirken, antioksidan açısından zengin yapısıyla da öne çıkıyor. Hem taze olarak tüketilebilen, hem de turşu ve reçel yapımında kullanılan karayemiş, sağlık açısından da faydalı bir meyve olarak biliniyor.
Mahallede ikamet eden Talip Tatlıcan, yıllardır bildikleri karayemiş ağacının ilk kez bu yıl erken meyve verdiğini belirterek, "Komşumuzun tarlasında karayemişler çiçek açtı ve mart ayında meyve verdi. Normalde haziran ayı sonlarında olması gerekiyor. Bu mevsimde hiç beklemiyorduk. İnşallah mevsiminde daha iyi olmasını temenni ediyoruz.
Tadı çok güzel, turşusu da yapılıyor, böyle de yeniliyor faydalı bir meyve. Bu sene ilk defa bu aylarda meyve verdiğini gördük, diğer senelerde mevsiminde oluyordu. Yoldan geçen vatandaşlar da bu ayda meyve verdiği için şaşırıyor. Çok fotoğrafını çeken de oldu" dedi.