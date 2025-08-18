Ordu'da fındığın yerini aldı, üretim bin 500 kat arttı!
Kaynak : İHA
Yıllardır aynı ürünü eken üretici, şimdi farklı bir kazanç kapısına yöneldi. Bölge tarımında sessiz ama güçlü bir değişim başladı. Bir zamanlar adı dahi anılmıyordu, şimdi üreticinin ilk tercihi oldu. Üretim bin 500 kat arttı!
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ‘nitelikli tarım' projesi kapsamında başlatılan siyez üretimi meyvelerini veriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından buğday dağıtımı yapılarak 6 yıl önce üretimine başlanan ve sözleşmeli tarım kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticileri desteklenen siyez buğdayı hasadı Mesudiye ilçesinde başladı.
Mesudiye ilçesi Üçyol Mahallesi'nde siyez buğdayı üretimi yapan Mustafa Atmaca ve Murat Özdamar, verdiği tüm destekler dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti. Desteklerle siyez üretimine başladıklarını aktaran üreticiler, o günden bu yana siyez buğdayı ürettiklerini ve güzel verim elde ettiklerini söyledi. Hasat sezonunda çok iyi geçtiğini ifade eden üreticiler, buğdayın ekmeğinin çok lezzetli saplarının da hayvan yemi olarak çok verimli olduklarını belirttiler. Üreticiler ayrıca siyez üretimine başlamalarına ve daha da büyütmelerine sağlayan en önemli etkenin ise Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi olduğunu sözlerine eklediler.
DNA'sı bozulmamış olması nedeniyle en çok tercih edilen buğday türlerinden biri olan siyez buğdayından yapılan bulgur, ekmek gibi ürünler antioksidan bakımından son derece zengin bir özelliğe sahip bulunuyor. Bu özelliği nedeni ile hücre yapısının korunmasını ve yaşlanmayı geciktiren siyez ekmeği mineral, vitamin posa ve lif bakımından zengin bir besin deposu olarak biliniyor.