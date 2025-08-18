Ordu'da fındığın yerini aldı, üretim bin 500 kat arttı!

2

Mesudiye ilçesi Üçyol Mahallesi'nde siyez buğdayı üretimi yapan Mustafa Atmaca ve Murat Özdamar, verdiği tüm destekler dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti. Desteklerle siyez üretimine başladıklarını aktaran üreticiler, o günden bu yana siyez buğdayı ürettiklerini ve güzel verim elde ettiklerini söyledi. Hasat sezonunda çok iyi geçtiğini ifade eden üreticiler, buğdayın ekmeğinin çok lezzetli saplarının da hayvan yemi olarak çok verimli olduklarını belirttiler. Üreticiler ayrıca siyez üretimine başlamalarına ve daha da büyütmelerine sağlayan en önemli etkenin ise Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi olduğunu sözlerine eklediler.