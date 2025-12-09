Ordu'da doğadan nasibini aldı: 530 metre yükseklikte görüldü
Ordu'da etkili olan sis, şehrin seyir terası olarak adlandırılan Boztepe'de kartpostallık manzara oluşturdu.
Kentte dün gece saatlerinde başlayan sağanak sonrası sis etkili oldu.
Şehrin turistik noktalarından 530 metre yükseklikteki Boztepe sis bulutlarıyla kaplandı. Teleferik kabinleri ve martılar sisle birlikte görsel şölen sundu. Boztepe'ye çıkan vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.
Hava sıcaklıklarının ortalama 13 derece olarak ölçüldüğü şehirde cuma gününe kadar aralıklarla yağmur yağışı bekleniyor.