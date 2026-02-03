Ordu'da alım garantisi verildi! Üretici yetiştiriyor, kapış kapış satılıyor

3

Kaz yetiştiricileri Yunus Yılmaz ve Ertuğrul Doğan, "Kaz yetiştiriciliğine başlamamızdaki en önemli etken ve bize güven veren şey Büyükşehir Belediyesi’nin civciv desteği ve özellikle de ‘alım garantisi’ vermesi oldu. Bu işlere severek başladık severek de sürdürüyoruz. Süreç içerisinde her anlamda destek aldık. Şimdi de kazlarımız yetişti ve kesim aşamasına geldi. Kazlarımızın uygun fiyata kesimi yapıldı. Biz kendimiz belli bir kısmını sattık. Geri kalanların da kesimini yaparak bir kısmını Büyükşehir’e verdik, bir kısmını da soğuk hava depolarına koyduk. Bize bu fırsatları vermesinin yanı sıra güven de veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah bu çalışmaları büyüterek devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdiler.