4

"Karadeniz'de genel olarak su sporlarÄ±na karÅŸÄ± bir Ã¶n yargÄ± var. Biz daha Ã§ok Ã¶zellikle bu sporla bunu kÄ±rmayÄ± hedefliyoruz. Bize Giresun, Trabzon, Sivas, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Artvin'den bile Ã§ok talep oluyor. Ä°nsanlar sÄ±rf bu sporu yapabilmek iÃ§in il dÄ±ÅŸÄ±ndan geliyorlar. Herkes de Ã§ok memnun ve mutlu bir ÅŸekilde ayrÄ±lÄ±yor. Gerekli gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve uygun hava koÅŸullarÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hiÃ§bir riski olmayan bir spor. Ordu'da da bence bu branÅŸÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rarak su sporlarÄ±na soluk getirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."