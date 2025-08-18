Ordu, yüzbinleri çekmeye hazÄ±rlanÄ±yor! Åžimdiden tutkunlarÄ± akÄ±n etmeye baÅŸladÄ±, eÄŸitimler baÅŸladÄ±
Kaynak : AA
Ordu, artÄ±k sadece yaylalarÄ± ve ormanlarÄ±yla deÄŸil, su sporlarÄ±yla da adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor.ÂKano, sÃ¶rf ve rafting gibi aktivitelerin yanÄ±na eklenen SUP Board (Ayakta kÃ¼rek Ã§ekme) sporu, doÄŸaseverleri ve macera tutkunlarÄ±nÄ± bir araya getiriyor. BÃ¶lgede su sporlarÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nyargÄ±yÄ± kÄ±rmayÄ± hedefleyen bu yeni akÄ±m, hem sosyalleÅŸme hem de eÅŸsiz Karadeniz manzarasÄ±nÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karma imkanÄ± sunuyor.
Ordu'da, su sporlarÄ±nÄ± yapmayÄ± sevenler Karadeniz'in mavi sularÄ±nda kÃ¼rek sÃ¶rfÃ¼ ile tanÄ±ÅŸÄ±yor.
UÃ§suz bucaksÄ±z ormanlarÄ±, bol oksijenli yaylalarÄ±, kanyonlarÄ±, gÃ¶lleri ve ÅŸelaleleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kan Ordu, son yÄ±llarda sÃ¶rf, kano, rafting gibi su sporlarÄ± etkinlikleri sayesinde de tercih ediliyor. DoÄŸa manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde kÃ¼rek sÃ¶rfÃ¼ (SUP board) yapmak isteyenler, kÄ±yÄ± ÅŸeridindeki ilÃ§elerde denizle buluÅŸuyor.
Ordu Stand Up Paddle Board (SUP) Spor KulÃ¼bÃ¼nce Fatsa ilÃ§esindeki sahilde teorik ve pratik eÄŸitim veriliyor. Ordu'nun yanÄ± sÄ±ra farklÄ± illerden gelenler, Karadeniz'in mavi sularÄ±nda kÃ¼rek sÃ¶rfÃ¼ yapmanÄ±n keyfini yaÅŸÄ±yor.
Ordu SUP Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ayfer YarÄ±ÅŸ, AA muhabirine, Karadeniz'in kÃ¼rek sÃ¶rfÃ¼ sporu iÃ§in Ã§ok uygun olduÄŸunu sÃ¶yledi. YaklaÅŸÄ±k 4 senedir bireysel olarak kÃ¼rek sÃ¶rfÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YarÄ±ÅŸ, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da gÃ¶rdÃ¼kÃ§e heves ettiÄŸini anlattÄ±.
YarÄ±ÅŸ, antrenmanlarÄ± izleyenlerin daha sonra talepte bulunduÄŸunu ifade ederek, "Herkes merak etti, 'Biz de bu sporu yapmak istiyoruz. NasÄ±l yapabiliriz?' diye sordular. Biz de bu sporu yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak istediÄŸimiz iÃ§in geÃ§en seneden beri etkinlikler ve eÄŸitimler dÃ¼zenliyoruz." dedi.
Hava ve deniz koÅŸullarÄ±nÄ±n uygun olduÄŸu gÃ¼nlerde etkinlik dÃ¼zenlediklerini dile getiren YarÄ±ÅŸ, Ã¶nce teorik, sonrasÄ±nda pratik eÄŸitim yaparak denize aÃ§Ä±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Denizdeki gÃ¼zel anlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra eÅŸsiz doÄŸa manzarasÄ±na ÅŸahitlik ettiklerini anlatan YarÄ±ÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Karadeniz'de genel olarak su sporlarÄ±na karÅŸÄ± bir Ã¶n yargÄ± var. Biz daha Ã§ok Ã¶zellikle bu sporla bunu kÄ±rmayÄ± hedefliyoruz. Bize Giresun, Trabzon, Sivas, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Artvin'den bile Ã§ok talep oluyor. Ä°nsanlar sÄ±rf bu sporu yapabilmek iÃ§in il dÄ±ÅŸÄ±ndan geliyorlar. Herkes de Ã§ok memnun ve mutlu bir ÅŸekilde ayrÄ±lÄ±yor. Gerekli gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve uygun hava koÅŸullarÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hiÃ§bir riski olmayan bir spor. Ordu'da da bence bu branÅŸÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rarak su sporlarÄ±na soluk getirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."
ArkadaÅŸÄ±yla etkinliÄŸe katÄ±lan Ebru Åžavur ise Ã¶zellikle kÃ¼rek sÃ¶rfÃ¼ yapmak iÃ§in Edirne'den Ordu'ya geldiÄŸini sÃ¶yledi.
KÃ¼rek sÃ¶rfÃ¼nÃ¼ ilk kez deneyimleyeceÄŸini ifade eden Åžavur, "Deniz de gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. GerÃ§ekten Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±m. HiÃ§ yapmadÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸey ama bugÃ¼n deneyimleyeceÄŸiz. Belki bundan sonra devam edebiliriz. Zaten Karadeniz'in kÄ±yÄ±larÄ± yeÅŸilliÄŸiyle de buna Ã§ok mÃ¼sait. Her ÅŸey Ã§ok da gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." dedi.
YamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ eÄŸitmeni DurmuÅŸ Åžahin de sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ etkinliÄŸe ikinci defa geldiÄŸini belirtti. Ekibin ilgisi dolayÄ±sÄ±yla tekrar etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Åžahin, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:
"Ä°lk geldiÄŸimde Ã§ok ilgili arkadaÅŸlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Etkinlikte hem sosyalleÅŸiyoruz hem Ã§evre ediniyoruz. Åžu an ikinci etkinliÄŸime geliyorum. Bu kulÃ¼ple de Ordu'da daha gÃ¼zel ÅŸeyler yapÄ±lacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Daha Ã§ok yayÄ±lmasÄ± iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yorlar. Bu iÅŸin Ordu'da yayÄ±lmasÄ±nÄ± temenni ediyorum."