Önce şaşırıyorlar, sonra müdavimi oluyorlar: 47 yıllık berberin ezber bozan tarzı
Hatay Reyhanlı’da 9 yaşında çıraklığa başlayan Selahattin Aslan, mesleğinde 47 yılı geride bıraktı. Müşterilerine olan saygısından dolayı 5 yıldır her gün takım elbise giyip kravat takarak tıraş yapan emektar ustanın yeni imajı ve kahve ikramı büyük beğeni topluyor.
Mesleğine olan sevgisinin yanı sıra müşterilerine saygısından dolayı kravatlı, takım elbiseli olarak müşterilerini tıraş eden Aslan, meslektaşlarına da imajları konusunda tavsiyelerde bulundu.
Aslan, “9 yaşında çırak olarak berberlik mesleğine başladım. 16 yaşıma kadar ustamın iş yerinde çalıştım. Suudi Arabistan’a giderek 18 ay çalıştım. Reyhanlı’ya dönerek kendi iş yerimi açtım. 1998 yılından bugüne kadar kendi işletmemde çalışıyorum. Elimden geldiğince birçok berber dükkanında olmayan yenilikleri yapmaktayım. Her geçen gün kendimi geliştirmekteyim. 5 yıldır da takım elbiseleri kravatlı çalışıyorum. Müşterilerim çok memnun oluyor" dedi.
Aslan, iş yerinde müşterilerine kahve de ikram ettiğini belirtti.Müşterilerden Mehmet Tezer (28), ilk kez babasının getirdiği Selahattin ustaya hala tıraş olduğunu ve imajı ve ikramlarıyla çok memnun kaldığını söyledi.