Önce don vurdu şimdi hırsız! Sakarya'da üzüm üreticileri jandarma İle birlikte nöbet tutuyor
Önce don vurdu şimdi hırsız! Sakarya'da üzüm üreticileri jandarma İle birlikte nöbet tutuyor

15.10.2025 - 13:23

Kaynak : İHA

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üzüm üreticileri, önce zirai don felaketinde mahsullerinin büyük bir çoğunluğunu kaybettikten sonra şimdi de artan hırsızlık olayları nedeniyle bağlarında jandarma ekipleriyle omuz omuza nöbet tutmaya başladı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üzüm üreticileri, hasat öncesi artan hırsızlık olaylarına karşı jandarma ekipleriyle omuz omuza nöbet tutuyor.

Zirai don felaketinde büyük kayıplar yaşayan üreticiler, elde kalan mahsullerini korumak için gece gündüz bağlfurırı başında bekliyor.

Zirai don nedeniyle ürün kaybı yaşayan Pamukovalı üreticiler, şimdi de hırsız tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Üzüm üreticileri, hasat öncesi artan hırsızlık olaylarına karşı bahçelerinde gece gündüz nöbet tutmaya başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de üreticilere destek vererek, bölgedeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Ekipler özellikle bağların yoğun olduğu bölgelerde devriye faaliyetlerini artırırken, üreticiler de kendi arazilerinde gece gündüz dönüşümlü nöbet tutuyor.

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, "Üzüm bağlarımızda nöbet tutuyoruz. Bu sene don ve kuraklıktan dolayı belirli ölçüde verim kaybımız var. Maalesef üzüm bağlarımızda hırsızlık olayları yaşandı.

Çiftçinin bir sene emek verdiği tarladan 1 saat içerisinde üzümlerini alıp götürüyorlar. Çiftçilerimiz şu anda jandarmamızla koordineli şekilde nöbet tutuyorlar. Bahçelere güvenlik kameraları da takıldı" dedi.

Çiftçi Hasan Yıldız, "Bu sene don sebebiyle mağduriyet yaşadık. Mahsulümüzün büyük bir çoğunluğu yandı. Bunun yanı sıra kalan üzümlerimizi toplamaya çalışırken hırsızlık olayları ile uğraşıyoruz. Bahçelerimizden ürünlerimiz çalınıyor.

Biz çiftçiler olarak jandarma ekiplerimizle birlikte bir mücadele başlattık. Yoğun bir şekilde gece gündüz nöbet tutuyoruz. Afetlerin yanı sıra bir de böyle bir bela geldi başımıza. Bu sene çok yara aldık" diye konuştu.

Bacıköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Eyüp Dönmez ise, "Kışın meydana gelen don ile birlikte yüzde 90-95'leri bulan zarar oluştu. Biraz üzümümüz oldu ama bu sefer de başımıza hırsızlık olayları gelmeye başladı. Biz kendimiz gece gündüz nöbetteyiz, askeriye gibi.

Jandarmadan da yardım istedik ve onlarla koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Herhangi bir şüpheli durumda jandarma ekiplerine bilgi veriyoruz. Kalan üzümlerimizi de hırsızlara çaldırmazsak biraz para kazanırız inşallah" şeklinde konuştu.