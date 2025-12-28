Önce anneye sonra da kızlarına 'yapamazsınız' dediler! 35 yıllık meslek aşkını kızlarına aşıladı

5

Nagihan Akosman Durmaz da çocukluğundan beri arıcılığın içerisinde olduğunu, anne ve babasına yardım ettiğini belirtti.Evlenip yuva kurduğunu ancak işini bırakmadığını anlatan Durmaz, "Kadın üretici olmak çok güzel. Kestane balı üretiyoruz. Annem ve kız kardeşimle çalışarak birbirimize destek oluyoruz, yardımlaşıyoruz. Her işte olduğu gibi arıcılığın da zorlukları var. Nakliye veya pazarlamasında sıkıntı olabiliyor. Arıyı hiç bilmediğimiz bir yere bırakıyoruz. Kovanların başına ne geleceği de belli olmuyor." ifadesini kullandı.