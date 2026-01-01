Okullara kar tatili: İllerden açıklamalar peş peşe geldi, 2 Ocak Cuma günü tatil oldu
Kar yağışları ve soğuk havalar yurtta etkisini göstermeye devam ederken eğitimde tatil haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. İşte 2 Ocak Cuma günü kar tatili ilan edilen iller...
KOCAELİ (Kandıra)
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Kandıra’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kandıra Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 2 Ocak 2026 Cuma günü ilçemizde bulunan tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
OSMANİYE KADİRLİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.
Karara göre, ilçeye bağlı Koçlu ve Yoğunoluk köylerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca İlbistanlı Okulu’nda, Kösepınarı, Büyükakçalı, Üçpınar, Ballı Mağara, Kösepınarı Cilbirti ve Fındıcak Karagedik mahallelerinden taşımalı eğitimle gelen öğrenciler için de yarın eğitime ara verildi.
ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise kısmı olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, Fatsa ve Ünye ilçesinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilerek, “Tatil kararı alınan ilçelerimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan; hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
BİTLİS'TE OKULLARA KAR TATİLİ
Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın için ara verildi. Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde okulların cuma günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
“Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bitlis il genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklıklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 02 Ocak 2026 Cuma günü Bitlis il genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır."
BİTLİS'TE EĞİTİME KAR ENGELİ
Van genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 02 Ocak 2026 Aralık 2025 Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 02.01.2026 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 06 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.
MARDİN
Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Mardin genelinde olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 02.01.2026 Cuma günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
NİĞDE
Niğde Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının özellikle ilin yüksek kesimlerinde eksi 18 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, aşırı don ve gizli buzlanma hadiselerinin görülebileceği, bu durumun günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi. Oluşabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan kararla, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca eğitime ara verilen gün boyunca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
TUNCELİ
Tunceli’de de okullar tatil edildi. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 02 Ocak 2026 Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.”
BİNGÖL
Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “İki günden beri aralıksız devam eden kar yağışının etkilerinin aşırı don ve buzlanma şeklinde olacağı yönündeki meteorolojik veriler doğrultusunda, öğrencilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın servis ve taşımalı eğitim kapsamında yollarda ya da yaya olarak buzlu zeminde can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek durumları önlemek amacıyla; 02 Ocak 2026 Cuma günü il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle daha ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personellerimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.
SİNOP
Sinop'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği aktarıldı. Buzlanma riskine karşı önleyici tedbir olarak eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda önleyici tedbir olarak kent merkezi, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerindeki tüm okullarda, Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçesinde ise taşımalı eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilmiştir."
BARTIN
Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bu gece ve yarın hissedilen hava sıcaklıklarının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesinin ve kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği; ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.
Bu doğrultuda 2 Ocak Cuma günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.
DİYARBAKIR
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklentisi nedeniyle kent genelinde eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada “Meteorolojik verilere göre, 02 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak; 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur” denildi.
ŞIRNAK
Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, “Şırnak Merkez ve ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günlerde; malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” denildi.
AMASYA
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak kararın alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl genelindeki resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri yer verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.
ADIYAMAN
Adıyaman'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildi.
Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği, ayrıca kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre, ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bugün ve yarın yoğun buzlanma riski bulunduğu; bu durumun trafik güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerimizin güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 2 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (tüm resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0–6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
AĞRI
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.
Oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BATMAN
Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 02 Ocak 2026 Cuma günü, Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.
Valilik açıklamasında ayrıca, valiliğin hesapları dışında görsellerin kullanılarak sahte tatil paylaşımı yapan yapanlar hakkında yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.
BOLU
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 2 Ocak 2026 Cuma günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.”
ÇORUM
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kaydedildi. Buzlanma ve don ihtimaline karşı il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
ELAZIĞ
Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.
Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz." ifadelerine yer verdi.
Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.
GÜMÜŞHANE
Meteorolojik verilere göre Gümüşhane il merkezinde 2 Ocak Cuma günü etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma riskinin artacağı tahmin ediliyor. Özellikle Karaer Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi başta olmak üzere bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek, il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 2 Ocak Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verileceği bildirildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 2 Ocak Cuma günü mesai saatlerinde idari izinli sayılacağı açıklandı. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi.
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, il genelinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde bir, kırsal alanlarda ise iki metreyi aştığı belirtildi.
Meteorolojik veriler doğrultusunda devam eden kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltması, gece saat 00.00'dan Cuma sabahı 06.00'ya kadar yoğun şekilde etkili olmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, özellikle yüksek kesimlerve riskli yol güzergahlarında çığ tehlikesinin olduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından risk oluşturabileceğinin değerlendirildiği vurgulandı.
Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
KARS
Kars'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 02 Ocak 2026 tarihinde 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Öte yandan Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Yoğun kar ve düşük görüş mesafesi nedeniyle İzmir-Kars, Ankara-Kars, İstanbul-Kars ve Sabiha Gökçen-Kars seferlerini gerçekleştirecek uçakların karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi. Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi. Açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus beklendiği vurgulanırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların yarın, 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
Kentte dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürürken, Kahramanmaraş Valiliği okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklama, “Meteorolojiden alınan bilgilere göre, il genelinde devam eden kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar aralıklı olarak sürmesi, cuma ve cumartesi günleri ise kuvvetli buzlanma ve don riski oluşmasının beklendiği değerlendirilmektedir. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.
MALATYA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.
Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."
Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.
MUŞ
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının yarın da devam edeceği belirtildi.
Yoğun kar yağışı ile yüksek kesimlerde çığ riski oluşacağınının tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."
SİİRT
Siirt Valiliği, kent geneli okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; 2 Ocak 2026 Cuma günü, Siirt il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.
YOZGAT
Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimizde aralıklı kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği, hissedilen hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat il merkezimiz ve tüm ilçelerimizde, 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD vb.) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
DÜZCE
Düzce Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimiz genelende etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları başta ulaşım olmak üzere genel hayatı tesirleri nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarımızda rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli halime ve engelli personel ile çocuğu kreş anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirecektir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.
GAZİANTEP
Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada; engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtilerek, “Meteorolojik veriler ışığında ilgili birimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü Gaziantep’te hava sıcaklıklarının düşmesi, buzlanma ve okullarda salgın hastalık riski oluşması nedeniyle öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, ilimiz geneli Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.
TOKAT
Tokat’ta etkili olması beklenen soğuk hava ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Tokat Valiliği’nden yapılan açıklamada; AFAD ve Meteoroloji verilerine göre il genelinde soğuk hava dalgasının etkili olacağı, gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
ZONGULDAK
Zonguldak’ta soğuk ve yağışlı hava, gün içinde etkisini sürdürürken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu sanal medyadan yaptığı açıklamada tüm okulların tatil olduğunu duyurdu.
Ayrıca özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ile rehabilitasyon merkezleri, hizmet içi eğitim ve e-sınav faaliyetlerine de 1 günlük ara verildiği açıklandı. Açıklamada kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden personel ile malul engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.
ÜNİVERSİTEDE SINAVLAR ERTELENDİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle 2 Ocak’ta yapılacak sınavların 4 Ocak’a ertelendiği duyuruldu.