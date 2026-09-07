OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2026-2027? MEB okul açılış tarihi ve uyum haftası: Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

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OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 7 Eylül 2026.

Okulların açılacağı 14 Eylül’e 7 gün kaldı.

Yeni eğitim yılı yaklaştıkça okul alışverişi, kırtasiye ihtiyaçları, servis kayıtları ve diğer hazırlıklar da hızlanacak.

Ancak bazı öğrenciler için okul maratonu 14 Eylül’den önce başlayacak.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimi gerçekleştirilecek.

Bu nedenle ilk kez okul sıralarıyla tanışacak öğrenciler için eğitim süreci, diğer öğrencilerden bir hafta önce başlayacak.

MEB ayrıca ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için yeni eğitim ortamına uyumu kolaylaştırmaya yönelik rehberlik çalışmaları yapılacağını açıkladı.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Öğretmenler öğrencilerden daha önce okula dönecek.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yapacağı mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Böylece okullarda yeni dönem hazırlıkları yarından itibaren resmen başlayacak.