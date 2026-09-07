OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2026-2027? MEB okul açılış tarihi ve uyum haftası: Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
Okullar ne zaman açılıyor 2026-2027? MEB tarafından açıklanan eğitim öğretim takvimine göre yeni dönem için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar hangi gün açılacak?", "İlk ders zili ne zaman çalacak?", "Okulların açılmasına kaç gün kaldı?" sorularına yanıt arıyor. İşte MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul açılış tarihi ve detaylar.
kaynak olarak ekleyin
Yaz tatilinin son günlerine girilirken öğrenciler ve veliler yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci bu tarihte ders başı yapacak ve yeni eğitim maratonu resmen başlayacak. Peki 'Okulların açılmasına kaç gün kaldı?, Okullar hangi gün açılacak?' işte merak edilen soruların kısa ve net cevapları...
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
Bugün 7 Eylül 2026.
Okulların açılacağı 14 Eylül’e 7 gün kaldı.
Yeni eğitim yılı yaklaştıkça okul alışverişi, kırtasiye ihtiyaçları, servis kayıtları ve diğer hazırlıklar da hızlanacak.
Ancak bazı öğrenciler için okul maratonu 14 Eylül’den önce başlayacak.
1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimi gerçekleştirilecek.
Bu nedenle ilk kez okul sıralarıyla tanışacak öğrenciler için eğitim süreci, diğer öğrencilerden bir hafta önce başlayacak.
MEB ayrıca ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için yeni eğitim ortamına uyumu kolaylaştırmaya yönelik rehberlik çalışmaları yapılacağını açıkladı.
ÖĞRETMENLER NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Öğretmenler öğrencilerden daha önce okula dönecek.
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yapacağı mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.
Böylece okullarda yeni dönem hazırlıkları yarından itibaren resmen başlayacak.
2026-2027 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili kasım ayında yapılacak.
MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler ara tatilin ardından yeniden ders başı yapacak ve birinci dönem 22 Ocak 2027’ye kadar devam edecek.
15 TATİL NE ZAMAN 2027?
Birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili mart ayında gerçekleştirilecek.
MEB’in açıkladığı takvime göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Öğrenciler böylece 14 Eylül 2026’da başlayacak eğitim maratonunun ardından 25 Haziran 2027’de yaz tatiline çıkacak.
2026-2027 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ
1 Eylül 2026: Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının başlaması
7-11 Eylül 2026: Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uyum eğitimi
14 Eylül 2026: Okulların açılması ve birinci dönemin başlaması
16-20 Kasım 2026: Birinci dönem ara tatili
22 Ocak 2027: Birinci dönemin sona ermesi
25 Ocak-5 Şubat 2027: Yarıyıl tatili
8 Şubat 2027: İkinci dönemin başlaması
8-12 Mart 2027: İkinci dönem ara tatili
25 Haziran 2027: Eğitim öğretim yılının sona ermesi