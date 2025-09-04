Okul alıverişi için kırtasiyelerde kuyruklar oluşmaya başladı! Veli de memnun kırtasiyeci de!

5

Sağlıklı kırtasiye ürünlerine ulaşmak isteyen Seren Ulus (34), kırtasiye seçimini iyi yaptığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "1'inci sınıfa başlıyor kızım o yüzden çok heyecanlıyız. Baya yüklü bir listeyle geldik, hazırlık yapıyoruz. Biraz zorlu çok ilgi çekici şeyler olduğu için her şeyi almaya çalışıyor. Daha çok onun ilgisini çekecek kapağı olan, daha onu motive edecek şekilde ürünler seçiyoruz 1'inci sınıf olduğu için. Zaten belirli listeler var biz sadece onun ilgisini çekecek şeylere göre seçimler yapıyoruz. Sağlık açısından şu şekilde yani burada olan ürünlerin kontrollü olduğunu düşündüğüm için bir kontrol yapmadım açıkçası. Kırtasiye seçerken ona dikkat ettim, o yüzden de ayrıntılı bir şekilde bakmadım."Ailesiyle alışverişe gelen küçük Mila Özdoğan ise mikrofonlara duyduğu sevinci böyle anlattı: "Bazıların para yetmedi çünkü kırtasiyeyi satın almak istiyorum. Aslında her şeyi çok seviyorum; kalem, defter, kalemtıraş, silgi, çıkartma. Okul alışverişi yapmaya geldim, annemle babamla birlikte. Defter ve kitaplarımı aldığım için çok mutluyum. Kullanmak için heyecanlanıyorum."