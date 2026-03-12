Ojeli tırnaklarıyla erkek egemen meslekte usta oldu! Kadınların takmak için can attıkları ürünleri üretiyor
Mersin'de birçok kişinin 'ojeli tırnaklarla yapamazsın' dediği mesleğinde ustalaşan genç kadın erkeklere meydan okuyor. Bir çok kadının takmak için can attığı ürünleri o yapmak için can atıyor.
Arkadaşının yönlendirmesiyle 3 yıl önce Akdeniz ilçesindeki bir kuyum atölyesinde çırak olarak mesleğe başlayan Ülger, zamanla altın işlemeciliğinin en zor alanlarından biri olan sadekarlığı öğrenerek ustalığa kadar yükseldi. Her sabah atölyede yüksek sıcaklıkta çalışan makinenin başına geçen genç kadın, hurda ve külçe altınları eriterek uzun ve zahmetli işlemlerden geçiriyor.
Eritmeden şekil vermeye, parlatmadan cilalamaya kadar birçok aşamadan geçen takılar daha sonra kolye, bilezik, bileklik, küpe ve yüzük gibi ürünlere dönüşüyor. Ülger'in 'uzay', 'saman', 'prenses', 'ışıltı', 'piramit' ve 'masif' isimli tasarımları ise kent genelindeki kuyumcularda satışa sunuluyor.
Kuyumculuğa başladığında hiçbir şey bilmediğini belirten Ülger, "Bir arkadaşımın yönlendirmesiyle başladım. Kuyumculukla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. İlk başta çok zorlandım. Elim kesiliyordu, yaralar oluyordu ama zamanla alıştım. İnsanlar özellikle bu ojeli tırnaklarla nasıl yaptığımı çok merak ediyor. 'Bu ojeli tırnaklarla yapamazsın' diyen çok oldu ama alışınca gayet rahat bir şekilde yapılabiliyor" dedi.
Kuyumculuk sektöründe kadınların oldukça az olduğunu dile getiren Ülger, "Bu işi yapan çok fazla kadın yok. İnsanlara zor geliyor. Ama insanın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. İstedim ve yaptım" diye konuştu.Atölyede genellikle özel siparişler üzerine çalıştıklarını anlatan Ülger, altın işlemeciliğinin oldukça zahmetli bir süreç olduğunu ifade ederek, "İşimiz altın eritmeyle başlıyor. Çok yüksek sıcaklıkta çalışıyoruz. Altını çektikten sonra kezzap süreci var. İki gün bekletiyoruz. Sonra kaynatma, şekil verme, parlatma ve cilalama işlemleri yapılıyor. En sonunda takı hazır hale geliyor" ifadelerini kullandı.
Henüz 21 yaşında ustalığa ulaşmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyleyen Ülger, ileride kendi atölyesini açmayı hedeflediğini belirterek, "Kadınların yapamaz denildiği bir meslek olduğu için daha fazla kadının bu işe yönelmesini istiyorum" dedi.