Ojeli tırnaklarıyla erkek egemen meslekte usta oldu! Kadınların takmak için can attıkları ürünleri üretiyor

Kuyumculuğa başladığında hiçbir şey bilmediğini belirten Ülger, "Bir arkadaşımın yönlendirmesiyle başladım. Kuyumculukla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. İlk başta çok zorlandım. Elim kesiliyordu, yaralar oluyordu ama zamanla alıştım. İnsanlar özellikle bu ojeli tırnaklarla nasıl yaptığımı çok merak ediyor. 'Bu ojeli tırnaklarla yapamazsın' diyen çok oldu ama alışınca gayet rahat bir şekilde yapılabiliyor" dedi.