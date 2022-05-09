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MagazinOğulcan Engin'den Seda Sayan paylaşımı!
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• 09 Mayıs 2022 - 09:21 • Son Güncelleme:

Oğulcan Engin'den Seda Sayan paylaşımı!

Seda Sayan-Sinan Engin çiftinin oğulları Oğulcan Engin, Çağlar Ökten ile dünyaevine giren annesi annesinin nikah törenine katılmamıştı. Sayan ile aralarının bozuk olduğu iddia edilen Engin, 'Anneler Günü'nde Instagram'dan yaptığı paylaşımla söylentilere adeta yanıt verdi.

• 09 Mayıs 2022 - 09:21 • Son Güncelleme:
1Oğulcan Enginden Seda Sayan paylaşımı
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Şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti. Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti.

2OĞULCAN ENGİN NİKAHA KATILMADI

OĞULCAN ENGİN NİKAHA KATILMADI

Ünlü ismin gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşımıştı. Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı.

Sayan'ın eski eşi Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin’in nikâh töreninde olmaması dikkat çekmişti. İddialara göre; 31 yaşındaki işletmeci, duruma tepki göstermişti. Seda Sayan’ın oğlunu yanında görmek istemesine rağmen Oğulcan Engin düğüne katılmamıştı.

3ANNESİNİN EVLİLİĞİ HAKKINDA SESSİZ KALDI

ANNESİNİN EVLİLİĞİ HAKKINDA SESSİZ KALDI!

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Miray Daner ile görüntülenen Oğulcan Engin, özel hayatıyla gündemden düşmeyen annesi Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile nikâh törenine katılmadığının hatırlatılması üzerine sessizliğini korumuştu.

4DEDİKODULARIN ARDINDAN İLK PAYLAŞIM

DEDİKODULARIN ARDINDAN İLK PAYLAŞIM

Şimdilerde kendisinden yaşça küçük eşiyle balayında olan Seda Sayan, konuyla alakalı sessizliğini sürdürürken, Oğulcan Engin'den bir hamle geldi.

Engin, küs olduğu ileri sürülen annesi Seda Sayan ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Oğulcan Engin, "Anneler Günü" temalı gönderisiyle haklarında çıkan söylentileri yalanlamış oldu.

5SEDA SAYAN KIZDI: KÜÇÜK DEYİP DURMASINLAR

SEDA SAYAN KIZDI: KÜÇÜK DEYİP DURMASINLAR!

Öte yandan nikah sonrası Sayan, 33 yaşında olduğu söyleyen Çağlar Ökten ile aralarındaki yaş farkına yapılan yorumlara sinirlenmişti. Ünlü isim, 2. Sayfa’ya gönderdiği mesajda "Çağlar’a ‘yaşı küçük’ deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl ‘küçük yaştaki’ diye bahsedilir!" diyerek sitem etmişti.

6Oğulcan Enginden Seda Sayan paylaşımı

Seda Sayan'ın haberi sosyal medyada yayınlanınca şarkıcı, 33 yaş bilgisiyle alay etti ve gülücük emojisi koymuştu. Sayan'ın bu çıkışına takipçiler ise yeniden "Oğlun yaşında" yorumları yağdırmıştı.

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Oğulcan Engin'den Seda Sayan paylaşımı!

Oğulcan Engin'den Seda Sayan paylaşımı!