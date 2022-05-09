Oğulcan Engin'den Seda Sayan paylaşımı!
Seda Sayan-Sinan Engin çiftinin oğulları Oğulcan Engin, Çağlar Ökten ile dünyaevine giren annesi annesinin nikah törenine katılmamıştı. Sayan ile aralarının bozuk olduğu iddia edilen Engin, 'Anneler Günü'nde Instagram'dan yaptığı paylaşımla söylentilere adeta yanıt verdi.
Şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti. Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti.
OĞULCAN ENGİN NİKAHA KATILMADI
Ünlü ismin gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşımıştı. Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı.
Sayan'ın eski eşi Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin’in nikâh töreninde olmaması dikkat çekmişti. İddialara göre; 31 yaşındaki işletmeci, duruma tepki göstermişti. Seda Sayan’ın oğlunu yanında görmek istemesine rağmen Oğulcan Engin düğüne katılmamıştı.
DEDİKODULARIN ARDINDAN İLK PAYLAŞIM
Şimdilerde kendisinden yaşça küçük eşiyle balayında olan Seda Sayan, konuyla alakalı sessizliğini sürdürürken, Oğulcan Engin'den bir hamle geldi.
Engin, küs olduğu ileri sürülen annesi Seda Sayan ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Oğulcan Engin, "Anneler Günü" temalı gönderisiyle haklarında çıkan söylentileri yalanlamış oldu.
SEDA SAYAN KIZDI: KÜÇÜK DEYİP DURMASINLAR!
Öte yandan nikah sonrası Sayan, 33 yaşında olduğu söyleyen Çağlar Ökten ile aralarındaki yaş farkına yapılan yorumlara sinirlenmişti. Ünlü isim, 2. Sayfa’ya gönderdiği mesajda "Çağlar’a ‘yaşı küçük’ deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl ‘küçük yaştaki’ diye bahsedilir!" diyerek sitem etmişti.