Oğulcan Engin'den Seda Sayan paylaşımı!

OĞULCAN ENGİN NİKAHA KATILMADI

Ünlü ismin gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşımıştı. Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı.



Sayan'ın eski eşi Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin’in nikâh töreninde olmaması dikkat çekmişti. İddialara göre; 31 yaşındaki işletmeci, duruma tepki göstermişti. Seda Sayan’ın oğlunu yanında görmek istemesine rağmen Oğulcan Engin düğüne katılmamıştı.