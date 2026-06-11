ÖĞRETMENLERE EK ATAMA OLACAK MI? | MEB yeni dönem atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamalarına dair son durum ne?
Öğretmenlere ek atama yapılacak mı, MEB ek kontenjan verecek mi? 2026 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, yeni sistemde süreç nasıl işleyecek? KPSS kaldırıldı mı, AGS nedir, öğretmen alımı hangi tarihte yapılacak? İşte öğretmen atamaları 2026 son dakika gelişmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamaları ve adayların merak ettiği tüm detaylar…
Öğretmen adaylarının gündeminde tek bir soru var: Ek atama olacak mı ve yeni öğretmen alımları ne zaman yapılacak? 2026 yılında değişen sistemle birlikte öğretmen atamaları artık farklı bir süreçle ilerliyor. Peki MEB ek atama yapacak mı, yeni kontenjanlar ne zaman açıklanacak, AGS sistemi nasıl işleyecek? İşte öğretmen atamalarına dair son durum ve tüm merak edilenler…
ÖĞRETMENLERE EK ATAMA OLACAK MI?
2026 yılı için öğretmen adaylarının en çok merak ettiği “ek atama” konusu netleşmiş durumda.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamalarına göre:
Mevcut sistemde sonradan ek kontenjan açılması mümkün değil
Ek atama yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor
Bu nedenle 2026 yılı içinde ek atama planlanmıyor
Kısa ve net özetle:
Ek atama yapılmayacak
Atamalar planlı süreçle ilerleyecek
MEB YENİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ek atama olmayacak olsa da 2026 yılı için yeni öğretmen atama süreci devam ediyor.
Güncel takvim şu şekilde şekilleniyor:
AGS başvuruları: Mayıs 2026
AGS sınavı: Temmuz 2026
Sonuçların açıklanması: Ağustos 2026
Atamalar: Akademi süreci sonrası
Yeni sistemde atamalar doğrudan sınav sonrası değil, eğitim süreci tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek.
2026’DA KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?
Öğretmen atama sayısı için net bir rakam henüz kesinleşmiş değil. Ancak şu bilgiler öne çıkıyor:
2026 yılı için 10 bin öğretmen alımı süreci başlatıldı
Bu adaylar doğrudan göreve başlamayacak
Önce Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim alacaklar
Kontenjanların branşlara göre dağılımı ihtiyaç doğrultusunda belirleniyor.
Özellikle:
Sınıf öğretmenliği
Özel eğitim
Okul öncesi
İngilizce alanlarında ihtiyacın daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
Yeni sistem nasıl işleyecek? KPSS kaldırıldı mı?
2026 itibarıyla öğretmen atama sisteminde önemli bir değişiklik yapıldı.
Yeni model şu şekilde:
KPSS yerine AGS (Akademi Giriş Sınavı) getirildi
Adaylar bu sınava girerek akademiye kabul ediliyorAkademi süreci sonunda atama yapılıyorYani süreç üç aşamadan oluşuyor:AGS sınavıMilli Eğitim Akademisi eğitimiEğitim sonrası atamaBu sistemle öğretmenlerin daha donanımlı yetişmesi hedefleniyor.
ÖĞRETMEN ATAMALARINDA SON DURUM
2026 yılı itibarıyla genel tablo şöyle:
Ek atama yapılmayacak
10 bin öğretmen alımı süreci devam ediyor
Yeni atamalar AGS sistemi üzerinden yapılacak
Atamalar akademi eğitimi sonrasında gerçekleşecek
Bu süreç, öğretmen atamalarının artık daha planlı ve aşamalı şekilde yapılacağını gösteriyor.
SONUÇ: ÖĞRETMEN ADAYLARINI NE BEKLİYOR?
Yeni sistemle birlikte öğretmen adayları için süreç değişmiş durumda. Artık tek bir sınav sonucu değil, eğitim ve performans süreci de atamada belirleyici olacak.
2026 yılı için öğretmen adaylarının dikkat etmesi gereken en önemli konu:
AGS sınavına hazırlanmak
MEB tarafından açıklanacak takvimi yakından takip etmek
Ek atama beklentisinin gündemden çıkmasıyla birlikte, adayların yeni sisteme odaklanması gerektiği görülüyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Öğretmenlere ek atama yapılacak mı?
Hayır. 2026 yılı için ek atama yapılması planlanmıyor.
2026 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
AGS sınavı Temmuz 2026’da yapılacak. Atamalar akademi eğitimi sonrası gerçekleştirilecek.
KPSS ile öğretmen ataması devam ediyor mu?
Hayır. KPSS kaldırıldı, yerine AGS sistemi getirildi.
AGS nedir?
AGS, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilmesini sağlayan sınavdır.
Atanmadan önce eğitim zorunlu mu?
Evet. Adaylar akademide eğitim aldıktan sonra atama sürecine giriyor.
2026’da kaç öğretmen atanacak?
Şu an için kesin sayı açıklanmadı ancak 10 bin öğretmen alımı süreci başlatıldı.