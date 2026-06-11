ÖĞRETMENLERE EK ATAMA OLACAK MI? | MEB yeni dönem atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamalarına dair son durum ne?

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2026’DA KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?



Öğretmen atama sayısı için net bir rakam henüz kesinleşmiş değil. Ancak şu bilgiler öne çıkıyor:



2026 yılı için 10 bin öğretmen alımı süreci başlatıldı

Bu adaylar doğrudan göreve başlamayacak

Önce Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim alacaklar

Kontenjanların branşlara göre dağılımı ihtiyaç doğrultusunda belirleniyor.

Özellikle:



Sınıf öğretmenliği

Özel eğitim

Okul öncesi

İngilizce alanlarında ihtiyacın daha yüksek olduğu ifade ediliyor.