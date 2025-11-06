Oğluyla oynamak için başladı! 65 ülkeden 2 bin 500 parça topladı: Görenler şaşkına döndü

4

Kaya, kapakları atmaya kıyamadığını, "Koleksiyonuna mı başlasam acaba?" diye düşündüğünü dile getirerek, "O gün dışarı çıktık. Bir markete gittik. Elimde olmayan ne kadar çeşit varsa almaya çalıştım. Kasiyer de şaşırdı. Böylece bir serüven başlamış oldu. Bu serüven başladıktan sonra ilerlemesi çok çabuk gerçekleşti." dedi.Kapak sayısı ve çeşitliliğini artırabilmek için sosyal medya ortamlarında bazı gruplara üye olduğunu anlatan Kaya, "Çok güzel insanlar tanıdım. Halen dostluklarımız derinleşerek devam ediyor. Tesadüfen başlayıp bu kadar güzel arkadaşlıklarla devam eden bir koleksiyona sahip olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı.