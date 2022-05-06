Nükhet Duru: Ailem beni evlatlık verdi

"BENİ HAYATTA TUTAN, KOL KANAT GEREN OLMADI"

Nükhet Duru, YouTube’da izleyiciyle buluşan 'Melikşah Altuntaş ile Hayatımın Listesi' programına konuk oldu. Hakkında merak edilenlere yanıt veren ünlü sanatçı ailesine olan kırgınlığını şu sözlerle dile getirdi:



“Beni hayatta tutan, kol kanat geren bir insan olmadı. Maalesef çok zor bir çocukluk geçirdim, genç kızlık geçirmedim direkt genç kadınlığa adım attım. Kendi meseleleriyle meşgul bir anne ile kendi meseleleriyle meşgul bir babanın çocuğuydum. Halleri vakitleri yerinde olmasına rağmen beni evlatlık vermeyi tercih ettiler. Belki de ‘İkimiz de tuhaf insanlarız, bir aşkın içinde debeleniyoruz, çocuk da bizi mi çekecek’ diye düşündükleri için verdiler.”