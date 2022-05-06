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MagazinNükhet Duru: Ailem beni evlatlık verdi
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• 06 Mayıs 2022 - 11:34 • Son Güncelleme:

Nükhet Duru: Ailem beni evlatlık verdi

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, YouTube’da yayınlanan 'Melikşah Altuntaş ile Hayatımın Listesi' programına konuk oldu. Çok zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Duru, ailesi için "Beni evlatlık vermeyi tercih ettiler" itirafında bulundu.

• 06 Mayıs 2022 - 11:34 • Son Güncelleme:
1Nükhet Duru: Ailem beni evlatlık verdi
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Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında soru-cevap etkinliği yaptı. Nükhet Duru’ya sosyal medya üzerinden yöneltilen sorular ve sanatçının takipçilerine verdiği yanıtlar şöyle:

2Nükhet Duru Show ne zaman başlayacak

'Nükhet Duru Show' ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda sizinle televizyon ekranlarında buluşmak için görüşmelerimiz sürüyor çocuklar. İçimize sinen konsepti üretebilirsek buluşacağız.

Neden yaşlanmıyorsunuz ve neden bu kadar güzelsiniz?

Yaş alıyorum. Daha çabuk yoruluyorum. Yani ben de herkes gibiyim. Hayatımızın her dönemi gibi bunu da sevmeye gayret ediyorum ama tabii işimin doğasından da kaynaklı siz beni bakımsız pek görmüyorsunuz. Tek önceliğim var; eskimemek. Gerisi varsın istediği gibi gelsin.

3Kadir İnanır’la ilişkiniz oldu mu

Kadir İnanır’la ilişkiniz oldu mu?

Bu soruyu nereden buldun? Vallahi şaşkınlığımdan bir cevap hakkını sana ayırdım. Niye olsun, ne alaka Allah aşkına?

'Duru Olmak' tekrar yayına girecek mi?

Bazı şeylerin zamanı doluyor. Şimdi yaratım süreci 1’inci senesini dolduran önemli bir projeyi hayata geçirmek için ilk adımları attık. Hayatımın işi gibi geliyor bana.

4Bu yaz konser verecek misiniz

Bu yaz konser verecek misiniz?

Normalleşebilirsek ben de payıma düşeni yapmak isterim. Sahneyi de, sizi de çok özledim. Ayrıca sektörümüzün bir an önce belini doğrultmaya başlaması artık elzem.

5BENİ HAYATTA TUTAN, KOL KANAT GEREN OLMADI

"BENİ HAYATTA TUTAN, KOL KANAT GEREN OLMADI"

Nükhet Duru, YouTube’da izleyiciyle buluşan 'Melikşah Altuntaş ile Hayatımın Listesi' programına konuk oldu. Hakkında merak edilenlere yanıt veren ünlü sanatçı ailesine olan kırgınlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Beni hayatta tutan, kol kanat geren bir insan olmadı. Maalesef çok zor bir çocukluk geçirdim, genç kızlık geçirmedim direkt genç kadınlığa adım attım. Kendi meseleleriyle meşgul bir anne ile kendi meseleleriyle meşgul bir babanın çocuğuydum. Halleri vakitleri yerinde olmasına rağmen beni evlatlık vermeyi tercih ettiler. Belki de ‘İkimiz de tuhaf insanlarız, bir aşkın içinde debeleniyoruz, çocuk da bizi mi çekecek’ diye düşündükleri için verdiler.”

6SAVAŞ BOYALARIM VE ZIRHIM VAR

"SAVAŞ BOYALARIM VE ZIRHIM VAR"

Nükhet Duru sahnenin kendisi için olan önemini de şu sözlerle anlattı: “Sahneye çıkmadan ciddi müzik dinlerim, beni azdırsın diye. Baş edemeyeceklerimi dinlemeye çalışırım. Benim alanım orası, yaptığım makyaj ve giydiğim elbise; savaş boyalarım ve zırhım benim. Çünkü ben yıllar önce var olabilmek, hayatta kalabilmek için şarkı söyleyip sahneye çıktım.”

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