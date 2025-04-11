Nisan ayında Anadolu beyaza büründü! İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler
Mart ayının sonlarında ve Nisan ayının başlarında yurt genelinde hissettiğimiz sıcaklıkla bahar geldi, yaza doğru gidiyoruz dedik. Çiçekler açtı, ağaçlar yeşerdi bütün işaretler bahara girişimizi gösterirken Nisan ayının ortalarına doğru gittiğimiz bugünlerde her şey tersine döndü. Birkaç günden beri soğuk havanın etkili olduğu yurt genelinde şiddetli yağmur, dolu ve kar yağışı başladı. Bazı şehirlerde dün geceden bazılarında ise bu sabah başlayan kar yağışıyla beraber Anadolu beyaza büründü. İşte kar yağışının etkili olduğu şehirler...
AA- DHA
• 11 Nisan 2025 - 13:28 • Son Güncelleme:
AA- DHA
• 11 Nisan 2025 - 13:28 • Son Güncelleme: