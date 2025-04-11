Nisan ayında Anadolu beyaza büründü! İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Uzun süredir Ankara'da kar yağmadığını ve kışın geçmiş yıllardaki gibi geçmediğini söyleyen Türkan Alkum, "Çok güzel oldu. Ülkemizin buna ihtiyacı vardı. Hele Ankara'nın bilhassa, suyumuz iyice azaldı. Kar berekettir, yağmur da bereketti. Zavallı insanların evini sel götürüyordu ama hiç olmazsa toprak emecek, ülkemiz daha bereketli olacak, şehrimiz daha temiz olacak. Çok mutluyum karın yağmasına. İnşallah hep böyle güzel karlar yağar" diye konuştu.