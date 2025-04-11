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GündemNisan ayında Anadolu beyaza büründü! İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler
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Nisan ayında Anadolu beyaza büründü! İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Mart ayının sonlarında ve Nisan ayının başlarında yurt genelinde hissettiğimiz sıcaklıkla bahar geldi, yaza doğru gidiyoruz dedik. Çiçekler açtı, ağaçlar yeşerdi bütün işaretler bahara girişimizi gösterirken Nisan ayının ortalarına doğru gittiğimiz bugünlerde her şey tersine döndü. Birkaç günden beri soğuk havanın etkili olduğu yurt genelinde şiddetli yağmur, dolu ve kar yağışı başladı. Bazı şehirlerde dün geceden bazılarında ise bu sabah başlayan kar yağışıyla beraber Anadolu beyaza büründü. İşte kar yağışının etkili olduğu şehirler...

AA- DHA
• 11 Nisan 2025 - 13:28 • Son Güncelleme:
AA- DHA
• 11 Nisan 2025 - 13:28 • Son Güncelleme:
1Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Ankara'da nisan ayında yağan kar, Ankaralı vatandaşların yüzünü güldürdü. Bir süredir mevsim normalleri dışında yaşanan hava değişiklikleri ile Başkent, nisan ayında beyaza büründü.

2Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Sabaha karşı başlayan ve öğle saatlerine kadar süren kar yağışını Ankaralılar sevinçle karşıladı. Kızılay'da seyyar simit satıcısı olan Halis Kara, barajların boş olmasına üzüldüğünü belirterek, "Memleketin ihtiyacı vardı, çok güzel oldu. Tertemiz oldu Ankara havası, mikrop gitmiş oldu.

3Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Biraz işler düştü ama yapacak bir şey yok. Bu günümüze şükürler olsun. Önemli olan karın yağması. Su yoktu, barajlarımız boştu. Çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

4Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Uzun süredir Ankara'da kar yağmadığını ve kışın geçmiş yıllardaki gibi geçmediğini söyleyen Türkan Alkum, "Çok güzel oldu. Ülkemizin buna ihtiyacı vardı. Hele Ankara'nın bilhassa, suyumuz iyice azaldı. Kar berekettir, yağmur da bereketti. Zavallı insanların evini sel götürüyordu ama hiç olmazsa toprak emecek, ülkemiz daha bereketli olacak, şehrimiz daha temiz olacak. Çok mutluyum karın yağmasına. İnşallah hep böyle güzel karlar yağar" diye konuştu.

5LEYLEK VADİS KARLA KAPLANDI

LEYLEK VADİS KARLA KAPLANDI

Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden olan Konya'daki Yeşildağ Leylekler Vadisi, yeniden karla kaplanınca konuklarına yine yiyecek bırakıldı. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, “Yeşildağ Leylekler Vadisi'nde yaklaşık 100 yakın yuva var ve her yuvada da ikişer çift leylek mevcut. Nisan ayında yağan karla birlikte don olayları da gerçekleştiği için, göçten gelen leyler yorgun olduğundan besin kaynağı bulmakta zorlandılar” dedi.

6Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Beyşehir ilçesindeki Yeşildağ Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında olan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Afrika'dan binlerce kilometre kanat çırparak gelen leylekler, Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu baharın müjdesi olarak bilinen leylekler mart ayında, vadiye geldi.

7Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Mart ayının son günlerinde kar yağması üzerine leylekler de beslenmekte sorun yaşayınca belediye ekipleri ve doğaseverler yiyecek bıraktı.

8Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Çarşamba günü akşam saatlerinde kent genelinde kar yağışı başladı. Aralıklar devam eden yağış sonucu vadi ve leyleklerin yuvası karla kaplandı. Vadinin konuklarının yeniden beslenmekte sorun yaşaması üzerine yeniden yiyecek bırakıldı.

9ARDAHAN GÖLEDE SICAKLIK EKSİ 13 OLDU

ARDAHAN GÖLE'DE SICAKLIK EKSİ 13 OLDU

Ardahan'ın merkezinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Ağaçlar ve bitkilerin karla kaplandığı kentte, soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

10Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Göle ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece kaydedildi. Dondurucu soğukların yaşandığı ilçede vatandaşlar sabah işe giderken zorluk yaşadı. Karla beyaza bürünen Göle, dronla görüntülendi.

11ERZURUM KARLA KAPLANDI

ERZURUM KARLA KAPLANDI

Erzurum'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar, aralıklarla sabaha kadar etkisini sürdürdü. Arazilerin ve araçların karla kaplandığı kentte, belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı. Şenkaya ilçesinde de karla kaplı alanlar dronla görüntülendi.

12BOLUDA ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

BOLU'DA ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı nedeniyle bölgeden geçen sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

13Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Güzergahın Bolu kesiminde yer alan Elmalık, Abant kavşağı kesimleri ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi, tünel ve viyadükler kesimlerinde de yağış görülüyor.Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

14KÜTAHYADA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

KÜTAHYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kütahya'da sabaha karşı başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma yapıyor.

15Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan, kent merkezinde de Kütahya Belediyesi ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

16UŞAK KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

UŞAK KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Uşak'ta sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü.

17Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için Karayolları, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ve Uşak Belediyesi ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

18KARSTA KAR YAĞIŞI GECEDEN BAŞLADI

KARS'TA KAR YAĞIŞI GECEDEN BAŞLADI

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü. Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

19Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Karın ardından beyaza bürünen köyler de dronla görüntülendi. Sarıkamış ilçesinde de iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

20BURSANIN ŞEHİR MERKEZİNDE YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU

BURSA'NIN ŞEHİR MERKEZİNDE YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU

Kent merkezinde zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

21Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Kar yağışı nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ile Uludağ'ın etekleri karla kaplandı. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya, Yiğitali ile Yıldırım ilçesine bağlı Teleferik mahallelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

22Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Binaların çatıları ile araçların üzeri karla kaplanırken yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

23SARIKAMIŞ

SARIKAMIŞ

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü ilçede, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Hamamlı düzü mevkisinde açan çiğdem ve kardelenler kar altında kaldı, göletlerin yüzeyi buz tuttu.

24Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Çocuklar da okul bahçesinde kar topu oynayarak karın keyfini yaşadı. Vatandaşlardan Ayhan Demirtaş, AA muhabirine, son günlerde havaların çok soğuduğunu belirterek, "Sabah kalktık her taraf bembeyaz arabamızı temizliyoruz, işe gideceğiz." dedi.

25KARABÜKTE SAFRANBOLU EVLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

KARABÜK'TE SAFRANBOLU EVLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, kar yağışıyla beyaza büründü.

26Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

27Nisan ayında Anadolu beyaza büründü İşte tek tek kar yağışının etkili olduğu şehirler

Kara yolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Güzergahı kullanan bazı sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.