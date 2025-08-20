Nilüfer'de incir hasadı başladı: Bursa'da 10 ton verime ulaştı

2

İncir hasadıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, ilçede hem siyah, hem de beyaz incirin yoğun olarak yetiştiğine dikkat çekti. Türkiye’nin incir üretiminde lider konumda bulunduğunu ve lezzetinin ülke sınırlarını aştığını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Dünyadaki incirin yarısından fazlası Türkiye’de üretiliyor. Siyah incirin başkenti de Bursa. Bu lezzet kentimizde 3 ilçede yoğunluklu olarak üretilmekte, bunlardan biri de Nilüfer. İyi tarım uygulamaları ile ürettiğimiz incirden bu yıl yaklaşık 10 ton verim bekliyoruz" diye konuştu.