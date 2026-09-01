Niğde’de tarih yeniden canlanıyor: Antik Çağdan günümüze uzanan kültür rotası ziyaretçilerini bekliyor

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GÜMÜŞLER’DE YÜZLERCE YILLIK TEBESSÜM: “GÜLEN MERYEM”



Kadim Şehirler Yolu’nun Niğde bölümünde öne çıkan duraklardan biri de Gümüşler beldesindeki Gümüşler Manastırı. Kayaların oyulmasıyla oluşturulan manastır ve yerleşim alanı, bölgenin erken dönem Hristiyanlık mirasını günümüze taşıyor. Manastırın kaya içine oyulmuş kilisesinde yer alan freskler arasında ise “Gülen Meryem” freski, ziyaretçilerin en fazla dikkatini çeken eserlerden biri olarak öne çıkıyor.Meryem Ana’nın yüzündeki tebessümle tasvir edildiği fresk, Kapadokya’daki dini sanatın dikkat çekici örnekleri arasında gösteriliyor. Meryem Ana’nın Hz. İsa ile birlikte tasvir edildiği sahnede figürlerin yüz ifadeleri ve freskin anlatımındaki canlılık dikkat çekiyor.“Gülen Meryem”i farklı kılan en önemli ayrıntılardan biri, Meryem Ana’nın klasik dini tasvirlerdeki ciddi ve durağan ifadelerinin aksine tebessüm eden bir yüzle betimlenmesi. Bu özelliğiyle fresk, Gümüşler Mnastırı’nın en akılda kalan sanatsal unsurlarından biri haline geliyor.Manastırın kaya odaları, avlusu ve kilisesiyle oluşturduğu bütünlük ise ziyaretçilere yalnızca tarihi bir yapı değil, kayalara oyulmuş bir yaşam alanını da keşfetme imkanı sunuyor.