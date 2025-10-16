Niğde'de kuraklığa meydan okuyan proje! 100 dönüm araziye ekildi, hayvancılık alanında kullanılacak

5

Avcı, üniversiteye ait arazinin taşlı, kayalık, kireç içeriğinin yüksek ve ıslaha muhtaç olduğunu belirtti.



Korunganın toprak ıslah etme özelliğine dikkati çeken Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kazık köklü bir bitki. Yetiştiği toprağın derinliklerine kadar inebilen, güçlü bir kök sistemiyle kendisinden sonraki ekilecek bitkilere organik madde ve azot bağlama yeteneğinde. Araştırma ve uygulama çiftliğimizin hayvancılık işletmesi için gerekli olan kaliteli kaba yemi sağlamada da korunga önemli bir bitki. Protein, vitamin, mineral, kalsiyum, magnezyum yönünden oldukça zengin. Dolayısıyla yem kalite değeri yoncaya eşdeğer. Yeşil halde hayvanlara yedirildiğinde şişkinlik yapmama özelliği var. Yonca ve üçgül gibi bitki türleri yeşil olarak hayvanlara yedirildiğinde şişme ve ölümlere neden olurken korungada böyle bir şey yok."