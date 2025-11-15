Niğde'de keşik usulü kış hazırlığı! Yüzlerce hazırlayıp kurutarak saklıyorlar!

4

Yavuz, "Bu ekmeği kendi emeğimizle hazırlıyoruz. İçine ne koyduğumuzu biliyoruz. Hem doğal hem de uzun süre dayanıyor. Komşularla bir araya gelip keşik usulü çalışmak hem bizi yakınlaştırıyor hem de işimizi kolaylaştırıyor" dedi.