Niğde'de keşik usulü kış hazırlığı! Yüzlerce hazırlayıp kurutarak saklıyorlar!
Kaynak : İHA
Niğde’nin Horoz köyünde kadınlar, keşik geleneğiyle bir araya gelip kışlık yufkalarını hazırlamaya başladı. Köy kadınları sacda pişirdikleri yüzlerce yufkayı kurutarak kış boyunca tüketmek üzere saklıyor.
Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Horoz köyünde yıllardır sürdürülen yufka ekmeği geleneği sürdürülüyor. Köyde kadınlar, kışlık yufka ekmeğini her yıl olduğu gibi bu yıl da imece usulü hazırlıyor. Bölgede yardımlaşma kültürü "keşik" adıyla anılıyor ve bu yöntem, hem iş yükünü azaltıyor hem de komşuluk bağlarını güçlendiriyor.
Köy sakinlerinden Rukiye Yavuz, kış boyunca tüketecekleri yufka ekmeğini komşularıyla birlikte hazırladı. Değirmenden aldığı unu önce kendi elleriyle yoğuran Yavuz, ardından köyde "tepeleme" olarak bilinen geleneksel yoğurma tekniğini kullanarak hamuru kıvama getirdi. Yufkalar açılarak sac üzerinde tek tek pişirildi.
Rukiye Yavuz, fabrikasyon ekmek yerine geleneksel yöntemleri tercih ettiklerini belirterek, yufka ekmeğinin hem daha sağlıklı hem de daha bereketli olduğunu söyledi.
Yavuz, "Bu ekmeği kendi emeğimizle hazırlıyoruz. İçine ne koyduğumuzu biliyoruz. Hem doğal hem de uzun süre dayanıyor. Komşularla bir araya gelip keşik usulü çalışmak hem bizi yakınlaştırıyor hem de işimizi kolaylaştırıyor" dedi.
Horoz köyünde kuşaktan kuşağa aktarılan bu gelenek, sadece bir kış hazırlığı değil; dayanışmanın, paylaşmanın ve birlik içinde yaşamanın da güçlü bir örneği olarak yaşatılıyor. Köy kadınları hazırladıkları yüzlerce yufkayı kurutarak kış boyunca tüketmek üzere saklıyor.