Niğde'de hasat başladı, yüzler gülüyor! Tarlada kilosu 10 TL'den satılıyor!

Türkiye’nin lahana üretiminin yüzde 20’sini karşılayan Niğde’de bu sezon rekolte 135 bin ton olarak bekleniyor. Kilosu tarlada 10 liradan satılan lahana üreticisini de mutlu etti. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete, 2024 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde beyaz lahana üretiminin 660 bin 357 ton olduğunu açıkladı.