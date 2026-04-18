Niğde’de evlerin yeni gözdesi oldu! Pandemi sonrası talep patladı: Sayısı her geçen gün artıyor
Niğde'de pandemiyle birlikte evlerinde huzur ve doğallık arayanların sayısı artınca, şark köşesi tasarımlarına olan talep adeta patladı. Modern evlere giren otantik sedirler ve yer minderleri şimdilerde dekorasyonun yeni gözdesi oldu.
Niğde'nin geleneksel kültüründe önemli yer tutan şark köşesine ilgi arttı. Modern dekorasyon trendlerinin yanı sıra otantik yaşam alanları oluşturmak isteyenler, evlerinde şark köşesi tasarımlarına yöneliyor. Şark köşesi takımı üretimi ve satışı yapan Yıldırım Beyazıt Düzyol, son yıllarda bu kültüre olan ilginin belirgin şekilde arttığını söyledi.
Düzyol, özellikle evlerinde farklı ve sıcak bir atmosfer oluşturmak isteyenlerin şark köşesi tercih ettiğini belirtti. Klasik şark köşelerinde sedir, kilim ve doğal malzemelerin öne çıktığını belirten Düzyol, yeni tasarımlarda ise daha konforlu ve estetik çözümler sunulduğunu anlattı. Düzyol, ürünlerdeki desen ve model çeşitliliğinin de geniş bir yelpazeye ulaştığını kaydetti.
Son yıllarda modern tasarımların da öne çıktığını belirten Yıldırım Beyazıt Düzyol, şark köşesinin geçmişte, 'Anadolu köşesi' olarak bilindiğini hatırlattı. Özellikle pandemi sonrası ev dekorasyonuna ilginin arttığını vurgulayan Düzyol, müşterilerin klasik koltuk takımlarından ziyade daha doğal ve geleneksel tasarımlara yöneldiğini ifade ederek, “Kimisi paletlerin üzerine minder koyarak sedir tarzı bir alan oluşturuyor, kimisi ise yer minderleriyle otantik bir ortam hazırlıyor. Şark köşesi yaptıranların sayısı her geçen gün artıyor” diye konuştu.