Niğde şehir merkezinde beklenen proje hayata geçiyor: Katlı otopark yapılacak
Niğde Belediyesi tarafından şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, otopark ihtiyacına çözüm üretmek ve tarihi dokuyu ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen "Katlı Otopark ve Dışarı Camii Meydan Düzenlemesi Projesi" kapsamında saha çalışmalarına başlandı.
Projenin ilk aşamasında bölgede yürütülen kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda 120 konutun kamulaştırıldığı, 5 binanın ise yıkıldığı bildirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte, çevredeki yapılaşma nedeniyle görünürlüğü azalan tarihi yapıların daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.
Yapılan açıklamada, proje kapsamında kent merkezinin önemli ihtiyaçlarından biri olarak görülen otopark sorununa çözüm getirilmesi amaçlandığı, inşa edilecek katlı otopark sayesinde özellikle çarşı bölgesindeki araç yoğunluğunun azaltılması ve trafik akışının rahatlatılmasının planlandığı ifade edildi.
Çalışmalar çerçevesinde tarihi Dışarı Camii'nin çevresi yeniden düzenlenecek. Oluşturulacak yeni meydanla birlikte cami çevresinin daha geniş ve kullanışlı bir alana kavuşması hedeflenirken, vatandaşların tarihi dokuyla daha fazla buluşabileceği sosyal bir yaşam alanı oluşturulacak. Ayrıca proje kapsamında emeklilere yönelik lokal de inşa edilecek.
Öte yandan çalışmaların güvenli ve hızlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgede geçici trafik düzenlemesine gidildi. Bu kapsamda Dışarı Camii Sokak'ın belirli bir süre araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projenin şehir merkezine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Katlı Otopark ve Dışarı Camii Meydan Düzenlemesi Projesi ile hem trafik ve otopark sorununa çözüm üretiyor hem de tarihi mirasımıza sahip çıkıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Çalışmalar süresince gösterecekleri anlayış ve destek için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.