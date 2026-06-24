Niğde şehir merkezinde beklenen proje hayata geçiyor: Katlı otopark yapılacak

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Çalışmalar çerçevesinde tarihi Dışarı Camii'nin çevresi yeniden düzenlenecek. Oluşturulacak yeni meydanla birlikte cami çevresinin daha geniş ve kullanışlı bir alana kavuşması hedeflenirken, vatandaşların tarihi dokuyla daha fazla buluşabileceği sosyal bir yaşam alanı oluşturulacak. Ayrıca proje kapsamında emeklilere yönelik lokal de inşa edilecek.