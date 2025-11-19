Nevşehirli girişimciler parayı cennet hurmasında buldu! Hayvancılığı bırakıp bu işe girdiler
Kaynak : AA
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan iki girişimci yıllarca yaptıkları hayvancılık işini bırakıp cennet hurmasına yatırım yaptı. Üreticilerden ürünleri satın alıp kurutan girişimci ortaklar yurt içi ve dışında satıyor.
Hayvancılığı bırakıp 3 yıl önce cennet hurması kurutma işine giren girişimci iki komşu Muammer Özkan (37) ve Mustafa Özata (45), farklı bölgelerden satın aldıkları ürünleri köyde kurutuyor.Daha önce büyükbaş hayvanların bulunduğu alanı yenileyip yarı açık kurutma tesisine dönüştüren girişimciler, mevsime bağlı olarak yaklaşık 45 günde kuruyan hurmaları yurt içi ve dışında tüketiciyle buluşturuyor.
Muammer Özkan, AA muhabirine, sağladıkları gelirle başkalarına örnek olmayı ve köye dönüşü sağlamayı hedeflediklerini söyledi.Köylerinde nüfusun 458'e gerilediğini ancak üretimin artmasıyla bu rakamın yeniden yükseleceğine inandığını belirten Özkan, şöyle konuştu:
"Hayvancılık yapıyordum, bıraktım ve kurutma işine başladım. Bizim köyde kayısı, erik kurusu yapılır. Ben de arayış içindeydim, hurma kurutmaya başladım. İlk yıl 500 kilo, geçen yıl 8 ton, bu yıl ise yaklaşık 14 ton civarı hurma kurutuyoruz. İlk önce ilkel yöntemlerle yapıyorduk, süreç içinde profesyonelleşmeye çalışıyoruz. Bu iş köyde yeni bir alternatif olacak, hurma üssü olacağız.
Amacımız köylüyü şehirden tekrar köye çekmek. Gençler köyü bırakıp gidiyor. Biz köyümüzün gelişmesini istiyoruz. Mersin, Gaziantep, Denizli'den getirdiğimiz hurmanın önce kabuğunu soyup aparatlara asıyoruz.
Günlük yaklaşık 15 kişi çalışıyor. İlk yapan biz olduk ama daha çok kişi yapsın, daha çok kişi çalışsın istiyoruz. İleriki yıllarda daha geniş alanlarda yapmayı planlıyoruz."Özkan, kurutma süresinin azaltmak için gelecek yıl kapalı alan kapasitesini artırmak istediğini kaydetti.
Mustafa Özata ise yaklaşık 1500 rakımda bulunan köyün doğal hava akımının kurutma sürecini kolaylaştırdığını dile getirdi. Henüz birkaç yıl öncesine kadar köylerinde cennet hurmasının kurutulmasına yönelik bir çalışmanın bilinmediğini anlatan Özata, şunları kaydetti:
"Bu işe Muammer kardeşimiz başladı. Geçen yıl bana söyledi ve birlikte yapmaya başladık. Geçen yıl bölgemizdeki toptancılar aracılığıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Irak'a gönderildi.
Azerbaycan'dan da talep geliyor. İleriki yıllarda Avrupa'ya da göndermeyi hedefliyoruz. Köyümüzde öncülük yapıp gençlerin burada kalmasını, şehirdekilerin de köye gelmesini istiyoruz. Hurma, kayısı, erik, üzüm kurutarak üretim yapmalarını teşvik etmek istiyoruz."