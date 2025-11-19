Nevşehirli girişimciler parayı cennet hurmasında buldu! Hayvancılığı bırakıp bu işe girdiler

3

"Hayvancılık yapıyordum, bıraktım ve kurutma işine başladım. Bizim köyde kayısı, erik kurusu yapılır. Ben de arayış içindeydim, hurma kurutmaya başladım. İlk yıl 500 kilo, geçen yıl 8 ton, bu yıl ise yaklaşık 14 ton civarı hurma kurutuyoruz. İlk önce ilkel yöntemlerle yapıyorduk, süreç içinde profesyonelleşmeye çalışıyoruz. Bu iş köyde yeni bir alternatif olacak, hurma üssü olacağız.