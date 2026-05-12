Nevşehir’de ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti!
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde sabaha karşı meydana gelen kurt saldırısında, besici İsa Özhan’a ait 40 koyun telef oldu, onlarca hayvan ise yaralandı. Kurban Bayramı öncesi satışa hazırladığı sürüsünü kaybeden üretici, yetkililerden yardım bekliyor.
Olay, Acıgöl'e bağlı İnallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabaha karşı saat beş sıralarında ağıla giren kurtlar, içerideki koyun sürüsüne saldırdı. Sabah saatlerinde ağıla gelen sürü sahibi, hayvanlarını telef olmuş halde buldu.
Saldırıda çok sayıda koyun telef olurken, bazı hayvanların da yaralandığı öğrenildi. Kurban Bayramı öncesi satışa hazırladığı hayvanlarını kaybettiğini belirten sürü sahibi İsa Özhan, yaşadığı mağduriyet nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Yaşadıklarını anlatan Özhan, "Sabah ağıla geldiğimde hayvanların birbirinin üstüne yığıldığını gördüm. Kurbanlık olarak hazırladığım koyunlarım telef oldu. Benim tek geçim kaynağım buydu. Çok mağdur oldum" diyerek yardım beklediğini ifade etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılarak zarar tespit çalışması başlatıldı. Telef olan koyunlar köy muhtarlığınca boş arazide açılan çukura gömüldü.