Nesli tehlike altındaki canlıların yaşam savaşı, bu mahallede kazanılıyor: Tatil planlarını onlara göre yapıyorlar!

6

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya da "Bu sene güzel bir sezon geçiriyoruz. Bu yıl 124 yuvamız var. 7 bin 200 civarında yumurtamız vardı. Bunlardan 3 bin 167'si denize gitti. Bu yıl geçen seneye oranla canlı yavru sayılarımız neredeyse yüzde 50, yüzde 50 oldu ve bu rakamlar çok iyi. Geçen yıl yuva sayımız fazlaydı ama canlı yavru sayımız düşüktü. Tabii ki bu sene daha da heyecanlıyız, kooperatifimizin 25'inci yılı ve çeyrek asırdır sahildeyiz. Güzel bir proje, yerel halkın içerisinde olduğu, turistlerin içerisinde olduğu hep beraber bu güzel canlıları korumak için canla başla çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Çıralı'da yaşayanlar çaretta carettayı kabullendi ve buraya gelen tatilcilerimiz de bu anı görebilmek için tatil planlarını buna göre yapıyor. İnşallah bunu da uzun süre yaşatmak istiyoruz burada" diye konuştu.