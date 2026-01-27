Nenelerimizin kış hazırlığıydı, şimdi sosyete sofralarında! İçinde yok yok: İşte gerçek zahterin sırrı
Kilis mutfağının asırlardır değişmeyen efsanesi zahter, kış aylarının gelmesiyle birlikte sofralardaki yerini aldı! Leblebiden menengice, karpuz çekirdeğinden kekiğe kadar onlarca doğal ürünün birleşimiyle hazırlanan bu şifa deposu, vücut direncini artırmasıyla biliniyor. Zahter ustası Yakup Zahteroğlu, atadan kalma bu geleneğin püf noktalarını ve zeytinyağıyla birleştiğinde ortaya çıkan mucizevi etkilerini anlattı. İşte dibeklerde dövülerek başlayan, bugün tüm Türkiye’ye yayılan o eşsiz lezzet yolculuğu..."
Zahter ustası Yakup Zahteroğlu, zahter yapımını bu mesleğin ustalarından Ömer Şekeroğlu'ndan öğrendiğini belirterek, zahterin Kilis'te atadan kalma bir gelenek olduğunu söyledi. Zahteroğlu, "Zahter, yüzyıllardır Kilis'te herkesin kendi evinde karıştırarak yaptığı bir lezzettir. Nenelerimiz kış hazırlığı olarak zahteri evde yapardı" dedi.
Zahterin içeriği hakkında bilgi veren Zahteroğlu, karışımda leblebi, menengiç, karpuz çekirdeği, tarhana, kavurga, susam (küncü), rezene, kişniş, kekik, yer fıstığı, sumak, toz biber ve kimyon gibi ürünlerin yer aldığını ifade etti. Eskiden makine olmadığı için tüm malzemelerin dibekte dövüldüğünü anlatan Zahteroğlu, "Bir kış boyunca tüketilirdi. Yıl sonunda veya yılbaşında yapılan zahter, özellikle kışın daha lezzetli olur" dedi.
Zahterin en önemli özelliklerinden birinin zeytinyağıyla çiğ tüketilmesi olduğunu vurgulayan Zahteroğlu, "Sabah aç karnına zeytinyağına bandırılıp yenir. Bu şekilde tüketildiğinde vücudun direncini artırır. Genellikle kış yiyeceğidir ama yazın da ekmek arası yiyenler var" diye konuştu.
Zahteri tadan vatandaşlar ise bu yöresel lezzetin çok lezzetli ve şifa deposu olduğunu belirterek, faydalarının saymakla bitmediğini dile getirdi.