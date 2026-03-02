GAZETE VATAN ANA SAYFA
Natanz Nükleer Tesisi vuruldu! SON DAKİKA: Türkiye'de radyasyon artışı yaşandı mı? UAEA Başkanı'ndan önemli açıklama

02.03.2026 - 13:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu'ndaki İran temsilcisi Rıza Necefi, ABD-İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesislerinin hedef alındığını belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ile İsrail'in saldırı düzenlediği İran'a komşu ülkelerdeki radyasyonun son durumunu açıkladı.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Necefi konuya ilişkin bilgi verdi. Necefi, Natanz nükleer tesislerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığını kaydetti. Nükleer tesisteki hasara ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, 13 Haziran 2025'te başlayan ve 12 gün süren savaşta, İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirmişti.İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ile İsrail'in saldırı düzenlediği İran'a komşu ülkelerde normal seviyelerin üzerinde radyasyon artışı tespit edilmediğini belirtti.Grossi, UAEA Yönetim Kurulunun, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair olağanüstü toplantısının açılışında konuştu.

UAEA'nın, İran'daki ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkati çeken Grossi, bölgesel güvenlik izleme ağının alarma geçirildiğini ve sürekli irtibat halinde olduklarını vurguladı.

Grossi, "Şu ana kadar İran'a komşu ülkelerde normal seviyelerin üzerinde bir radyasyon artışı tespit edilmemiştir. İran'daki nükleer tesislerin şu ana kadarki durumuna ilişkin Buşehr Nükleer Santrali, Tahran Araştırma Reaktörü veya diğer nükleer yakıt döngüsü tesisleri dahil hiçbir nükleer tesisin hasar gördüğüne veya vurulduğuna dair herhangi bir gösterge bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İran’daki nükleer düzenleyici kurumlarla iletişime geçme çabalarının sürdüğüne işaret eden Grossi, şu ana kadar herhangi bir yanıt alınamadığının altını çizdi.Grossi, İran ve bölgede saldırıya maruz kalan diğer birçok ülkenin, faal nükleer santrallere sahip olduğunu hatırlatarak, bu durumun da nükleer güvenliğe yönelik tehdidi artırdığına dikkati çekti.

Bu nedenle tüm askeri operasyonlarda "azami itidal gösterilmesini şiddetle tavsiye ettiklerini" belirten UAEA Başkanı Grossi, "Nükleer tesislere yönelik silahlı saldırıların asla düzenlenmemesi gerektiğini ve saldırıya uğrayan ülkenin sınırları içinde ve ötesinde ciddi sonuçlara yol açabilecek radyoaktif sızıntılara neden olabileceğini belirten geçmiş genel konferans kararlarını bir kez daha hatırlatmak isterim." diye konuştu.

Grossi, çözümün güç kullanımında değil diplomaside ve müzakerelerde olduğuna işaret ederek, "Bugünkü durumun çok endişe verici olduğunu vurgulamak isterim. Büyük şehirler kadar geniş veya daha geniş alanların tahliye edilmesi gerekliliği de dahil, ciddi sonuçları olabilecek bir radyolojik sızıntı olasılığını göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullandı.