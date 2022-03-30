Nadide Sultan'dan gündem olan açıklamalar: Geçmişimi hatırlamıyorum!

"EŞİM BENİ 1.5 YIL BEKLETTİ"

2014'te nikâh masasına oturduğu yönetmen Hakan Yonat ile mutlu bir evlilik sürdüren, Kaan adında dört yaşında bir oğlu olan Nadide Sultan, eşinin başlarda evlenmek istemediğini itiraf etti: Genelde erkekler evlilikten kaçar, bizde de öyle oldu. 1.5 sene nişanlı bekletti beni ama her şey zamanında güzelmiş. Çok mutluyuz.