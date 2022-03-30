Nadide Sultan'dan gündem olan açıklamalar: Geçmişimi hatırlamıyorum!
1990’lı yıllarda birçok isim müzik camiasına adımını atmıştı. Onlardan birisi de Nadide Sultan’dı. 'Konyalım' parçasıyla hafızalarda yer edinen şarkıcı, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçmişini hatırlamakta zorlandığı için terapiste gittiğini söyleyen Nadide Sultan, “Yaşadığım acılar yüzünden geçmişimi hatırlayamıyorum” dedi.
1999'de seslendirdiği 'Konyalım' türküsüyle ünlenen Nadide Sultan, Özlem Adakul’un Ekotürk’te yayınlanan 'Pembe Masa' programa konuk oldu. Müzik dünyasında bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Nadide Sultan'ın açıklamaları gündem oldu.
"90'LARDA DUYGU YÜKLÜ İŞLER YAPILIYORDU"
Günümüz şarkılarına ve şarkıcılarına sitem eden 45 yaşındaki sanatçı, “Şimdi yapılan hiçbir şarkının sözü hatırlanmıyor ama 90’lar şarkılarından birini herkes çok kolay hatırlar. O zamanlar daha duygu yüklü işler yapılıyordu. Çünkü 90’larda şarkılar tutsun diye değil, gönülden yapılan işlerdi” dedi.
"KONSERVATUVARDAN ATILDIM, AMA PES ETMEDİM"
2009 yılında yarım bıraktığı üniversite eğitimine geri dönen sanatçı, 2011'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun olmuştu. Sektörde çalışan bir konservatuvarlı olması nedeniyle atıldığı okula tekrar dönemediği ama pes etmeyerek sonradan konservatuvarı bitirdiğini söyleyen şarkıcı, kendisinde star ışığını besteci Garo Mafyan’ın gördüğünü ve sonrasında hayatının değiştiğini söyledi.
"EŞİM BENİ 1.5 YIL BEKLETTİ"
2014'te nikâh masasına oturduğu yönetmen Hakan Yonat ile mutlu bir evlilik sürdüren, Kaan adında dört yaşında bir oğlu olan Nadide Sultan, eşinin başlarda evlenmek istemediğini itiraf etti: Genelde erkekler evlilikten kaçar, bizde de öyle oldu. 1.5 sene nişanlı bekletti beni ama her şey zamanında güzelmiş. Çok mutluyuz.