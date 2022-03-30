Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinNadide Sultan'dan gündem olan açıklamalar: Geçmişimi hatırlamıyorum!
HaberlerMagazin Haberleri Nadide Sultan'dan gündem olan açıklamalar: Geçmişimi hatırlamıyorum!
• 30 Mart 2022 - 17:24 • Son Güncelleme:

Nadide Sultan'dan gündem olan açıklamalar: Geçmişimi hatırlamıyorum!

1990’lı yıllarda birçok isim müzik camiasına adımını atmıştı. Onlardan birisi de Nadide Sultan’dı. 'Konyalım' parçasıyla hafızalarda yer edinen şarkıcı, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçmişini hatırlamakta zorlandığı için terapiste gittiğini söyleyen Nadide Sultan, “Yaşadığım acılar yüzünden geçmişimi hatırlayamıyorum” dedi.

• 30 Mart 2022 - 17:24 • Son Güncelleme:
1Nadide Sultandan gündem olan açıklamalar: Geçmişimi hatırlamıyorum
ABONE OL

1999'de seslendirdiği 'Konyalım' türküsüyle ünlenen Nadide Sultan, Özlem Adakul’un Ekotürk’te yayınlanan 'Pembe Masa' programa konuk oldu. Müzik dünyasında bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Nadide Sultan'ın açıklamaları gündem oldu.

290LARDA DUYGU YÜKLÜ İŞLER YAPILIYORDU

"90'LARDA DUYGU YÜKLÜ İŞLER YAPILIYORDU"

Günümüz şarkılarına ve şarkıcılarına sitem eden 45 yaşındaki sanatçı, “Şimdi yapılan hiçbir şarkının sözü hatırlanmıyor ama 90’lar şarkılarından birini herkes çok kolay hatırlar. O zamanlar daha duygu yüklü işler yapılıyordu. Çünkü 90’larda şarkılar tutsun diye değil, gönülden yapılan işlerdi” dedi.

3KONSERVATUVARDAN ATILDIM, AMA PES ETMEDİM

"KONSERVATUVARDAN ATILDIM, AMA PES ETMEDİM"

2009 yılında yarım bıraktığı üniversite eğitimine geri dönen sanatçı, 2011'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun olmuştu. Sektörde çalışan bir konservatuvarlı olması nedeniyle atıldığı okula tekrar dönemediği ama pes etmeyerek sonradan konservatuvarı bitirdiğini söyleyen şarkıcı, kendisinde star ışığını besteci Garo Mafyan’ın gördüğünü ve sonrasında hayatının değiştiğini söyledi.

4EŞİM BENİ 1.5 YIL BEKLETTİ

"EŞİM BENİ 1.5 YIL BEKLETTİ"

2014'te nikâh masasına oturduğu yönetmen Hakan Yonat ile mutlu bir evlilik sürdüren, Kaan adında dört yaşında bir oğlu olan Nadide Sultan, eşinin başlarda evlenmek istemediğini itiraf etti: Genelde erkekler evlilikten kaçar, bizde de öyle oldu. 1.5 sene nişanlı bekletti beni ama her şey zamanında güzelmiş. Çok mutluyuz.

5SAĞLIK SORUNUNU AÇIKLADI

SAĞLIK SORUNUNU AÇIKLADI

Geçmişine dair bir şey hatırlayamadığını itiraf eden ünlü şarkıcı, hafıza sorunu sebebiyle terapiste gittiğini söyledi. Nadide Sultan, yaşadığı çocukluk acıları nedeniyle geçmişini hatırlamakta zorlandığını anlattı.

6KONSERİMİ ÇALDI

"KONSERİMİ ÇALDI"

Konser zamanlarına dair bilinmeyen anılarını da paylaşan sanatçı, "Benim konserim başka bir sanatçının gibi gösterildi. Binlerce kişinin olduğu bir konserimde sahneye bir müzisyen arkadaşımı davet etmiştim ama o gidip konserimi kendi konseri gibi paylaşmıştı” şeklinde konuştu.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Mira Atagül, Dubai'de moral depoluyor!

Mira Atagül, Dubai'de moral depoluyor!

Nadide Sultan'dan gündem olan açıklamalar: Geçmişimi hatırlamıyorum!

Nadide Sultan'dan gündem olan açıklamalar: Geçmişimi hatırlamıyorum!

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"

Üç Kız Kardeş'in son bölümüne damga vuran ayrılık! İşte son bölümde yaşananlar

Üç Kız Kardeş'in son bölümüne damga vuran ayrılık! İşte son bölümde yaşananlar