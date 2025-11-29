Müzede görüp yapmaya başladı, TÜBİTAK birinci seçti! 1 kağıtla 4 iş yeri açtı
Kaynak : AA
Yalova Lisesinde tarih öğretmenliği yaparken müzede görüp etkilendi. Nebahat Kavak bu etkilenme sonrası TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmaya katılarak projesiyle birinci seçildi. Tutkusunu işe dönüştüren Kavak kendi markasını kurarak 4 ayrı atölye açtı.
Yalova Lisesinde tarih öğretmenliği yaparken öğrencileriyle TÜBİTAK'ın Liseler Arası Bilgi Yarışması'na katılan Kavak, bunun için gittikleri İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nden etkilenerek, kağıdın tarihi serüvenine merak saldı.
Müze müdürünün kağıt yapmayı öğretmesiyle başlayan Kavak'ın bu yolculuğu, yıllar içerisinde "Medeniyet Hamuru" markasıyla farklı bir dünyaya evrildi.
Kavak, Üsküdar'da kurduğu atölyesinde atık kağıtları değerlendirip çeşitli ürünlere dönüştürerek hem yeniden ekonomiye kazandırıyor hem de su ve enerji tasarrufuyla doğanın korunmasına katkı sunuyor.
Nebahat Kavak, AA muhabirine, öğretmenlik yaptığı sırada okul çıkışlarında öğrencileriyle müzeye giderek kağıt yapmaya başladıklarını ve yapım sürecini öğrendiklerini söyledi.
"Mevlana Kağıdı" diye karışım bir kağıt ürettiklerini ve bununla katıldıkları TÜBİTAK yarışmasında ilk önce bölge birincisi olduklarını, daha sonra Türkiye derecesi aldıklarını anlatan Kavak, atık kağıtla hikayesinin böyle başladığını ifade etti.
Kavak, Türkiye'de kağıt üretiminde usta-çırak ilişkisi bulunmadığını, bu nedenle ilk zamanlarda yaptığı kağıtların yüzeyinin krater gibi çok pürüzlü olduğunu ancak zamanla eğitimler ve deneme yanılma yöntemiyle kendisini geliştirdiğini belirtti.
Bir süre sonra tayininin İstanbul'a çıktığını, burada 4007 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında ilk kez tohumlu kağıt yaptıklarını, Japonların yeşeren kağıtlarından esinlenerek, ata tohumları üzerine çalışmaları sonucunda yarışmalara katıldıklarını kaydeden Kavak, "Bu proje bir mansiyon ödülü aldı. Ondan sonra bu tohum üzerine özellikle gitmeye başladım. Beyoğlu'nda, Kadıköy'de, Ümraniye'de ve daha sonra da Üsküdar'da bunun atölyelerini kurduk. 2 yıl önce de öğretmenlikten emekli oldum. Kendi şirketimizi kurduk. Burada çıraklarımla bir taraftan geri dönüşüm kağıt üretiyoruz hem de lifli kağıt üretimi yapıyoruz." diye konuştu.