Müzede görüp yapmaya başladı, TÜBİTAK birinci seçti! 1 kağıtla 4 iş yeri açtı

Kavak, Türkiye'de kağıt üretiminde usta-çırak ilişkisi bulunmadığını, bu nedenle ilk zamanlarda yaptığı kağıtların yüzeyinin krater gibi çok pürüzlü olduğunu ancak zamanla eğitimler ve deneme yanılma yöntemiyle kendisini geliştirdiğini belirtti.



Bir süre sonra tayininin İstanbul'a çıktığını, burada 4007 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında ilk kez tohumlu kağıt yaptıklarını, Japonların yeşeren kağıtlarından esinlenerek, ata tohumları üzerine çalışmaları sonucunda yarışmalara katıldıklarını kaydeden Kavak, "Bu proje bir mansiyon ödülü aldı. Ondan sonra bu tohum üzerine özellikle gitmeye başladım. Beyoğlu'nda, Kadıköy'de, Ümraniye'de ve daha sonra da Üsküdar'da bunun atölyelerini kurduk. 2 yıl önce de öğretmenlikten emekli oldum. Kendi şirketimizi kurduk. Burada çıraklarımla bir taraftan geri dönüşüm kağıt üretiyoruz hem de lifli kağıt üretimi yapıyoruz." diye konuştu.