Muz bahçesine çalışmaya gidiyordu, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü
24.02.2026 - 13:21
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde muz bahçesine gitmek üzere yola çıkan bir vatandaş, D-400 Karayolu kenarında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yol kenarında hareketsiz yatan kadını fark eden vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Dehşete düşüren olayAntalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde D-400 Karayolu üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde henüz kimliği belirlenemeyen 40'lı yaşlardaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde incelemenin ardından kadının cenazesi önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.