Muş'taki bu kafe görenleri şaşırttı! Saksıda yetiştiriyor, gelen müşteriye ücretsiz veriyor

Mandalina fidelerinin bakımını titizlikle yaptıklarını söyleyen Yolcu, ağaçlara adeta birer çocuk gibi özen gösterdiklerini dile getirerek, "Bunların bakımlarıyla biz ilgileniyoruz. Aynı çocuklarımız gibi bakıyoruz. Tabii biraz hassaslar. Buranın iklimine uygun değil ama elimizden geldiğince iklim şartlarına uydurmaya çalışıyoruz. Nem oranı, suyu, toprağı hepsini ona göre ayarlıyoruz. Misafirlerimiz çok şaşırıyor. Dokunduklarında plastik zannediyorlar. Gerçek olduğunu söyleyip, tadına bakın diyoruz. Böylece farklı bir ortam oluşuyor. İnsanlara bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ağaçları çoğaltmak istiyorum aslında. Burasını bir botanik kafe gibi yapma hedefim var. Bir de nar ağacı var. Onlar da yeni filizleniyor. Onlar tuttuktan sonra onları da ikram edeceğiz, tabii iklim şartlarının el verdiği ölçüde. Keşke iklimimiz biraz daha iyi olsaydı; gerçekten tam bir botanik bahçe bile yapardık. Artık parasında değiliz, bu işin güzelliğinin peşindeyiz" şeklinde konuştu.