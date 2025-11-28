Muş'taki bu kafe görenleri şaşırttı! Saksıda yetiştiriyor, gelen müşteriye ücretsiz veriyor
Kaynak : İHA
Muş’ta bulunan bir kafe, müşterilerine ilginç bir deneyim sunuyor. Kafenin içinde saksılarda özenle yetiştirilen mandalina ağaçları kısa sürede meyve verdi. Mandalinalar, müşterilere tamamen ücretsiz ikram edilirken, doğal ve farklı atmosfer kafeyi görenlerin ilgisini çekiyor.
Muş'ta kafe işleten Nezir Yolcu, iş yerinde farklı bir yöntem deneyerek Siirt'ten getirttiği saksı içerisindeki mandalina fidelerini kafesinde yetiştirmeye başladı. Kısa sürede meyve veren fideler, müşterilerin yoğun ilgisini çekti. Fidelerle birebir ilgilenen Nezir Yolcu, düzenli olarak sulama yaparak bakımını üstlendi ve mandalina ağaçlarını özenle yetiştirdi. Kafedeki sıcak ve kontrollü ortamda gelişen fideler olgunlaştığında, meyveler müşterilere ikram edilmeye başlandı.
Doğal bir atmosfer oluşturmayı hedeflediğini belirten Yolcu, uygulamanın beklediğinden daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Yolcu, kafede misafirlerine farklı bir deneyim sunmak istediğini ifade ederek, mandalina fidelerinin büyük beğeni topladığını söyledi.
Yakında farklı meyve ağaçlarını da getirip burada yetiştirmeyi planladığını ifade eden Yolcu, "Burayı işletiyoruz. Böyle bir değişiklik olsun, bir farkındalık oluşturalım dedik. Mandalina ağaçlarını biraz dışarıdan sipariş ettirdik. Daha önce de bakımını yapmıştık zaten. Hem manzara olarak güzel oluyor hem de tadı tamamen orijinal ve doğal. Hiçbir gübre verilmemiş bunlara. Müşterilerimiz de bundan çok memnun. Bizim de hoşumuza gidiyor" dedi.
Mandalina fidelerinin bakımını titizlikle yaptıklarını söyleyen Yolcu, ağaçlara adeta birer çocuk gibi özen gösterdiklerini dile getirerek, "Bunların bakımlarıyla biz ilgileniyoruz. Aynı çocuklarımız gibi bakıyoruz. Tabii biraz hassaslar. Buranın iklimine uygun değil ama elimizden geldiğince iklim şartlarına uydurmaya çalışıyoruz. Nem oranı, suyu, toprağı hepsini ona göre ayarlıyoruz. Misafirlerimiz çok şaşırıyor. Dokunduklarında plastik zannediyorlar. Gerçek olduğunu söyleyip, tadına bakın diyoruz. Böylece farklı bir ortam oluşuyor. İnsanlara bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ağaçları çoğaltmak istiyorum aslında. Burasını bir botanik kafe gibi yapma hedefim var. Bir de nar ağacı var. Onlar da yeni filizleniyor. Onlar tuttuktan sonra onları da ikram edeceğiz, tabii iklim şartlarının el verdiği ölçüde. Keşke iklimimiz biraz daha iyi olsaydı; gerçekten tam bir botanik bahçe bile yapardık. Artık parasında değiliz, bu işin güzelliğinin peşindeyiz" şeklinde konuştu.
Kafeye gelen misafirlerden Fatih Aşar, Kentte böyle farklı bir konseptin bulunmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Muşluyuz. Muşumuzda böyle farklı bir konsept olduğu için Nezir Bey'e teşekkür ediyoruz. Saksıda mandalina yetiştirmek gerçekten güzel bir şey. Biz buraya kafa dinlemek, çay kahve içmek için geliyoruz. Böyle farklı konseptlerle karşılaştığımız için çok mutluyuz. Bu saksıdaki mandalinayı görenler yanında fotoğraf çekiyor, mekâna ayrı bir hava katıyor. Allah razı olsun. Hemen hemen her gün buraya geliyoruz ve geldiğimizde her gün mandalina ikram ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.