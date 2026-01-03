Muşlu vatandaş sokak sokak gezip hepsini bir araya topluyor: Terk edilen at ve eşekler için ahırını ikiye böldü!
Muş'ta yaşayan yerel sanatçı Önder Elarslan, insanlık dersi veren bir fedakarlığa imza atıyor. Yaz aylarında ağır işlerde çalıştırılan ancak kış gelince yem maliyeti nedeniyle kaderine terk edilen at ve eşekleri sokak sokak gezerek bulan Elarslan, onları kendi ahırına getiriyor. 10 koyunluk ahırını ikiye bölerek bu sessiz canlara yuva olan Elarslan, sadece karınlarını doyurmakla kalmıyor, onlara şarkılar söyleyerek moral veriyor. Komşularından topladığı samanlarla bu zorlu kış mesaisini yürüten sanatçının tek bir isteği var: Hayvanların işi bitince sokağa atılmaması.
Kent merkezine bağlı Çöğürlü köyünde yaşayan yerel sanatçı Önder Elarslan, yaz aylarında çeşitli işlerde kullanılan ancak kış mevsiminde kaderine terk edilen sahipsiz at ve eşeklere sahip çıkıyor.
10 koyununun bulunduğu ahırı ikiye bölen Elarslan, sahipsiz at ve eşeklerin beslenme ve bakımı üstleniyor.
Allah rızası için hayvanlara sahip çıktığını belirten Elarslan, boş vakitlerinde onlara şarkı da söylüyor. Elarslan, "Yaz mevsiminde maalesef bu hayvanları çeşitli işlerde çalıştırıyorlar. Kış mevsiminde yem pahalı olunca, işleri bitince de dışarı salıyorlar.
Allah rızası için şehrin neresi olursa olsun fark etmeksizin nerede bir sahipsiz hayvan görsem, getirip bakıyorum. Kendi gücüme göre 10 tane koyunum var. Ahırımın geri kalan kısmına elimden geldiğince sahipsiz hayvanları dolduruyorum.
Komşulardan hayvanları beslemek için birer torba destek amaçlı saman istiyorum. Sağ olsunlar köylüler, komşular ilgisiz kalmıyorlar" dedi.