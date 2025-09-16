Mühendisliği bıraktı, televizyonda gördüğünün aynısını yaptı! 8 tanesi tonlarca verdi, hasat zengin edecek

10

İnsanların ilk önce ailece ortaya koydukları çabayı pek fazla anlamadığını ancak daha sonraları kendilerini takdirle karşıladıklarını dile getiren Yanaz, "İlk etapta 1000 üzüm fidanı diktik, yetiştirdik. Su ve elektrik sorunumuz oldu. Epey bir zorlukla mücadele ettik. Tam vazgeçiyoruz dediğimiz anda bir üzüm fidanının salkım vermesi bizi heyecanlandırdı. Her defasında güç bulabileceğimiz bir işaret bulduk. Bu da bizi motive etti. Çok şükür bu düzeye geldik." ifadelerini kullandı.