GündemMühendisliği bıraktı, televizyonda gördüğünün aynısını yaptı! 8 tanesi tonlarca verdi, hasat zengin edecek
HaberlerGündem Haberleri Mühendisliği bıraktı, televizyonda gördüğünün aynısını yaptı! 8 tanesi tonlarca verdi, hasat zengin edecek

Mühendisliği bıraktı, televizyonda gördüğünün aynısını yaptı! 8 tanesi tonlarca verdi, hasat zengin edecek

16.09.2025 - 08:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Kemal Yanaz, mühendisliği bırakıp filmde gördüğünü yaptı. Belgesel ve filmlerde izlerken etkilenen ve bunu hayata geçiren Yanaz, 20 dönümlük arazisine sadece 8 çeşit dikti. Bu yılki hasat resmen zengin edecek. İşte detaylar...

Zonguldak'a bağlı Erenköy'de yaşayan evli ve 3 çocuk babası 62 yaşındaki Yanaz, uzun yıllar makine mühendisi olarak meslek hayatını sürdürdü.

Belgesel ve filmlerde izlediği modern üzüm bağı ve içinde yer alan taş binalardan etkilenen Yanaz, emeklilik yaşamını verimli kılmak için 18 yıl önce çalılıktan oluşan 20 dönümlük araziyi satın aldı.

"En büyük destekçim" dediği eşi Gülay Yanaz'ın katkılarıyla araziyi temizleyen ve pek çok zorlukla mücadele eden Yanaz, 5 yıl önce emekli olmasının ardından tüm enerjisini hayalini kurduğu bahçeyi gerçeğe dönüştürmek için çabaladı.

İlk olarak 1000 fidanı toprakla buluşturan, başlarda istediği verimi alamasa da yılmadan çalışmalarını sürdüren Yanaz, zaman içerisinde bilgi, beceri ve uygulama alanında kendini geliştirdi.

Şimdilerde çavuş üzümü, "Cabernet Sauvignon, İtalya üzümü, Cardinal, Alphonse Lavallee, Viktoria, Michele Palieri ve Yalova incisi" gibi farklı çeşitlerin yanı sıra şaraplık üzümler yetiştiren Yanaz, bu yıl 6 ton hasat bekliyor.

Yanaz, kaptan pilot olan oğlunun girişimiyle başlayan ve yakın zamanda tamamlanacak butik taş oteliyle de bölge turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kemal Yanaz, AA muhabirine, iş hayatında emekli olacağı zamanları düşünüp vaktini değerli kılmanın yollarını aradığını, belgesel ve filmlerde izlediği modern ve düzenli üzüm bahçelerini görünce bu işle ilgilenmeye karar verdiğini söyledi.

Bu iş için uygun arazi aradığını belirten Yanaz, araziyi bulmasının ardından yörede yetişecek uygun üzüm çeşitleriyle ilgili araştırmalar yaptığını, özel bir firmayla anlaştığını ve üretime başladığını anlattı.

Yanaz, üzüm yetiştirmenin de kendine has zorlukları olduğuna dikkati çekerek, civarda üzüm yetiştiricisinin olmayışının işlerini zorlaştırdığını, inat edip çalışmaları sürdürdüklerini ve şimdilerde 8 çeşit üzüm yetiştirdiklerini ifade etti.

İnsanların ilk önce ailece ortaya koydukları çabayı pek fazla anlamadığını ancak daha sonraları kendilerini takdirle karşıladıklarını dile getiren Yanaz, "İlk etapta 1000 üzüm fidanı diktik, yetiştirdik. Su ve elektrik sorunumuz oldu. Epey bir zorlukla mücadele ettik. Tam vazgeçiyoruz dediğimiz anda bir üzüm fidanının salkım vermesi bizi heyecanlandırdı. Her defasında güç bulabileceğimiz bir işaret bulduk. Bu da bizi motive etti. Çok şükür bu düzeye geldik." ifadelerini kullandı.