Muğla’ya yaz geldi 'sakin kent'te deniz sezonu erken açıldı
Muğla’nın Akyaka Mahallesi’nde 16 derecelik havaya aldırmayan bazı vatandaşlar denize girerken, sahildeki yoğunluk ise sezonun erken hareketlendiğini gösterdi.
Muğla’nın Akyaka Mahallesi’nde deniz sezonu bu yıl erken başladı.
"Sakin kent" unvanıyla bilinen ve Gökova Körfezi kıyısında yer alan bölgede, hava sıcaklığının 15-16 derece olmasına rağmen bazı vatandaşlar denize girdi.
Özellikle günübirlik tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Akyaka sahili, sezon öncesinde hareketlenmeye başladı.
Serin havaya rağmen denize giren vatandaşlar dikkat çekerken, sahilde yürüyüş yapanlar ve güneşlenenler de görüldü.
Bahar aylarında yaşanan bu hareketlilik, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Akyaka’da turizm yoğunluğunun artacağının habercisi olarak değerlendiriliyor.
Akyaka Kadın Azmağı olarak bilinen bölgede de tekne turları hareketlendi. Vatandaşlar azmakta tekne turunda doğa ile iç içe yolculuk yapmaya başladı.
Tekne kaptanlarından Şadi Durmaz; "Sezonumuz yavaş yavaş açılıyor. Güzel yağmurlar yağdı. Bölgemiz güzeldir. Turlarımıza başladık yavaştan. Ülkemize ve turizm camiasına kazasız belasız bir sezon dilerim" dedi.