Muğla'da yeri belli oldu, inşaat başladı: Tüm hizmetler oradan verilecek

1

İnşaat çalışmalarının başlamasının ardından Datça Kaymakamı Murat Atıcı, hükümet konağı inşaat alanını ziyaret ederek yürütülen hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi. Toplam 6 bin 706 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek yeni kamu kompleksi, tamamlandığında kaymakamlık, adliye ve emniyet birimlerini tek çatı altında toplayacak. Böylece ilçe genelinde dağınık halde yürütülen kamu hizmetleri modern, koordineli ve vatandaş odaklı bir yapıya kavuşmuş olacak.