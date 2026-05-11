Muğla'da yeni dönem! 90 dakikalık yol 90 saniyeye indi

Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı üzerinde 2016 yılından bu yana hizmet veren feribot hatları, Köyceğiz'in Çandır Mahallesi ile Ortaca'nın Dalyan Mahallesi arasında ulaşımı sağlıyor. Kanalın dar yapısı sayesinde bir hatta geçiş yaklaşık 50 saniyede tamamlanırken, diğer hatta yolculuk ortalama 1,5 dakika sürüyor. Böylece kara yolunda yaklaşık 1,5 saati bulan mesafe dakikalar içerisinde aşılmış oluyor. Feribot seferleri ilk olarak Çandır Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ve tarımla uğraşan üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla başlatıldı. Zaman içerisinde bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken feribotlar, Dalyan Tekne Kooperatifi tarafından işletiliyor. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar karşılıklı sefer düzenlenen hatlarda aynı anda en fazla 4 aracın taşınabildiği küçük ölçekli feribotlarla otomobil, motosiklet, traktör, minibüs ve yayaların geçişi sağlanıyor. Ayrıca Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan feribot hattı boyunca sazlık alanlar, kuş sesleri ve su yüzeyindeki doğal manzara yolculara keyifli bir yolculuk imkanı sunuyor. Bölgedeki antik kentler ile göl ve deniz ekosistemleri de hattın çevresinde yer alıyor.