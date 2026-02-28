Muğla’da ulaşım şahlanıyor: Ortaca ve Dalaman’a 545 milyon TL’lik dev yatırım

2

Yatırım kapsamında Ortaca ve Dalaman’da onlarca cadde ve mahallede asfalt, kaldırım, yağmursuyu ve içme suyu imalatları yapılacak. Büyük ölçekli yatırımla birlikte Ortaca ve Dalaman’da ulaşım altyapısının daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.Ortaca Sarıgerme Mahalle Muhtarı Musa Varol, 1999 yılından bu yana muhtarlık görevini yürüttüğünü belirterek yolun yenilenmesinin mahalle için büyük önem taşıdığını söyledi. Muhtar Varol, "Yolumuz çok kötü durumdaydı, turizme hizmet edecek bir yol değildi. Şu haliyle mükemmel bir yol oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.