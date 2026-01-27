Muğla'da hortum afeti sonrası hasar tespit çalışması başladı! Bakanlık desteği yolda

4

Milletvekili Otgöz ise ilk tespitlere göre 100 dönüme yakın serada hasar oluştuğunu bildirdi.



Bu seralardan 40 dönümünün büyük çapta hasar gördüğünü aktaran Otgöz, "Kalan kısımlarda da yüzde 50'nin üzerinde hasar var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgede 180-200 dönüme yakın zararın olduğunu tahmin ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ardından bakanlığımızın çiftçilerimize zarar konusunda yardımı olacaktır. Ben de takipçisi olacağım. Tüm çiftçilerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun." diye konuştu.