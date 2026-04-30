Muğla'da dehşet gecesi! Alacak verecek meselesi korkunç sonla bitti: 2 kadın katledildi
Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Ecevit Cankurt, iki kadını silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan ve polisin takibi sonucu köşeye sıkışan saldırgan, yakalanacağını anlayınca aynı silahla yaşamına son verdi. İşte korkunç olayın detayları...
Korkunç olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi, Başoğlu Sokak üzerinde bulunan bir otelin girişinde meydana geldi. Ecevit Cankurt (53) ile Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) arasında iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, 25 yaşındaki Serap Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yeysikan ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Cinayetlerin ardından otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaşan Ecevit Cankurt, emniyet güçleri tarafından takibe alındı. Polisin takibi sonucu sıkıştırılan Cankurt, yakalanacağını anlayınca aynı silahla kendisini göğsünden vurdu.
Olay yerinde hayatını kaybeden saldırganın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.