Muğla'da bağışla kütüphane kurdu! Büfeye akın ediyorlar

3

Büfeyi açtıklarında hiç kitabın olmadığını dile getiren Yalçın, "Avukat arkadaşımın babası, yıllardır biriktirdiği 2 bin 700 kitabı bağışladı. Tüm kitapları İstanbul'dan getirttik. Bunların yaklaşık 800'ü büfemde duruyor. Bir kısmını dağıttık, bir kısmı evlere gitti. Kalanları ise isteyenlere depozito karşılığında veriyorum. Kitap bitince geri getiriyorlar, isterlerse başka bir kitapla değiştiriyorlar, depozitoları da iade ediliyor. Şu an okurların evlerinde dolaşımda olan 100'e yakın kitabımız var. Bizim büfenin olduğu yer sanayi bölgesi. Burada insanların kitapla temas edecek bir alanı yoktu. Biz de hem okuma alışkanlığını desteklemek hem de bölgeye değer katmak için böyle bir çalışma başlattık.