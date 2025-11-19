Muğla'da bağışla kütüphane kurdu! Büfeye akın ediyorlar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde büfe işleten Berat Yalçın, arkadaşının babasından gelen bağışlarla iş yerinde 800 kitaptan oluşan bir kütüphane oluşturdu. Kütüphane, işletmeye gelenlerin ilgisini çekiyor.
Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda büfe işleten Berat Yalçın (50), yaklaşık 6 ay önce İstanbul'dan gelen bağışlarla mini kütüphaneyi kurdu. Kitapları depozito karşılığında okurlara teslim eden Berat Yalçın, kitap geri getirildiğinde ise depozitoyu iade ediyor.
Büfeye uğrayan vatandaşlar, çay ve kahvelerini alırken kitap karıştırıp okumak için de fırsat buluyor. Yalçın, amacının bölgede okuma alışkanlığını artırmak olduğunu, talep gelmesi halinde köy okullarına da kitap gönderebileceğini söyledi.
Büfeyi açtıklarında hiç kitabın olmadığını dile getiren Yalçın, "Avukat arkadaşımın babası, yıllardır biriktirdiği 2 bin 700 kitabı bağışladı. Tüm kitapları İstanbul'dan getirttik. Bunların yaklaşık 800'ü büfemde duruyor. Bir kısmını dağıttık, bir kısmı evlere gitti. Kalanları ise isteyenlere depozito karşılığında veriyorum. Kitap bitince geri getiriyorlar, isterlerse başka bir kitapla değiştiriyorlar, depozitoları da iade ediliyor. Şu an okurların evlerinde dolaşımda olan 100'e yakın kitabımız var. Bizim büfenin olduğu yer sanayi bölgesi. Burada insanların kitapla temas edecek bir alanı yoktu. Biz de hem okuma alışkanlığını desteklemek hem de bölgeye değer katmak için böyle bir çalışma başlattık.
Gelenler önce şaşırıyor ama sonra memnun kalıyorlar. Roman, tarih, siyaset gibi farklı türlerden yüzlerce kitabımız var. Vatandaşlar çayını içerken ya da yemeğini beklerken kitap okuyabiliyor. Elinde değerlendiremediği kitap olanlar da getirip buraya bırakıyor. Bu sayede kitap döngümüz her geçen gün büyüyor. Yakında gelmesini beklediğim yaklaşık 200 kitap daha var. Talep olursa köy okullarına ya da ihtiyacı olan kurumlara da kitap göndermek isterim" diye konuştu.