Muğla'da 300 yıl sonra meydana geldi! Define var diye kazdılar, gerçek ortaya çıktı

"Bu mezarlarda para olma şansı yok"



Konuyla ilgili olay yerinde açıklamalarda bulunan Araştırmacı Yazar Tarcan Oğuz, yapılan kazının hem tarihe hem de inanç değerlerine büyük bir saygısızlık olduğunu vurguladı. Oğuz, definecilerin yanlış bilgilerle hareket ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bulunduğumuz yer antik dönemde Elanay ve Erekçi köyü olarak bilinen bir alan. Arkamızda görmüş olduğumuz yapı, yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi olan Oyuk Baba Ereni mekanıdır. Maalesef buraya zaman zaman gelip para aramışlar. Ancak bilinmelidir ki, özellikle bu tip mezarlarda para olma şansı yoktur. Bu, tamamen yanlış bilgiyle yapılmış bir kazıdır"