Muğla'da 3 bin yıllık mezar bulundu! Kazı sırasında ortaya çıktı

5

Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazı çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı:"Beçin iç kalesindeyiz, aşağı kısmına merdivenle çıkılan önemli bir merkez, Milas Ovası'na hakim bir noktada bulunuyoruz. Burada kısmen ayakta duran Beçin iç kalesinde Menteşeoğlu döneminden olduğunu tahmin ettiğimiz bir hamam var. Hamamın çevresinde yaptığımız kazılarda çeşitli duvarlarla sınırlandırılmış mekanlar ortaya çıkartıldı. Onlardan biri de Türk döneminde kullanılan bir ev.''