Muğla'da 3 bin yıllık mezar bulundu! Kazı sırasında ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesindeki Beçin Kalesi'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait 12 seramik kremasyon mezar ortaya çıkarıldı. Seramik mezarların Arkaik döneme ait olabileceği değerlendiriliyor.

Milas'ta yer alan ve 14'üncü yüzyılda Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Kalesi, tarihi dokusu ve görkemiyle dikkat çekiyor. Milas Ovası'na hakim konumu sayesinde stratejik bir öneme sahip olan kale, günümüze kadar ayakta kalan surları, hamamları, medreseleri ve camileriyle tarih ışık tutuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kale, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kale içerisinde farklı noktalarda kazı çalışmaları devam ediyor.

Son olarak, kalenin Menteşeoğulları dönemine ait hamamının çevresinde Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığındaki kazılarda 1 buçuk metre derinlikte 12 adet kremasyon mezar ortaya çıkarıldı. Hamamın soğukluk kısmının doğu tarafında yapılan kazılarda bulunan kremasyon mezarların Arkaik döneme ait olabileceği değerlendiriliyor.

Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazı çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı:"Beçin iç kalesindeyiz, aşağı kısmına merdivenle çıkılan önemli bir merkez, Milas Ovası'na hakim bir noktada bulunuyoruz. Burada kısmen ayakta duran Beçin iç kalesinde Menteşeoğlu döneminden olduğunu tahmin ettiğimiz bir hamam var. Hamamın çevresinde yaptığımız kazılarda çeşitli duvarlarla sınırlandırılmış mekanlar ortaya çıkartıldı. Onlardan biri de Türk döneminde kullanılan bir ev.''